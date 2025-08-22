Mercato PSG : Une nouvelle offre pour Arnau Tenas !

Arnau Tenas pourrait claquer la porte avant la fin de ce mercato estival. Le gardien de but du PSG suscite l’intérêt en Espagne.

Mercato PSG : Un club de Liga veut rapatrier Arnau Tenas en Espagne

Arnau Tenas n’a jamais trouvé sa place au PSG. Arrivé à l’été 2023, sous contrat jusqu’en 2026, il reste dans l’ombre des titulaires. Le gardien espagnol pourrait donc quitter Paris avant la fin du mercato. En Espagne, son nom circule avec insistance. Gérone s’était intéressé. Le Celta Vigo aussi. Désormais, c’est Villarreal qui entre dans la danse. Le Sous-marin jaune veut ramener le portier de 24 ans en Liga.

Selon Marca, deux scénarios sont possibles. Le premier : un prêt. Paris prolongerait d’abord Tenas, puis l’enverrait en Espagne pour qu’il gagne du temps de jeu. Le second : un transfert définitif. Villarreal ne dépenserait alors que 6 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Ce prix paraît abordable. Le Sous-marin jaune pourrait en profiter. Le PSG, lui, devra trancher rapidement. Garder un troisième gardien sans perspective n’a pas beaucoup de sens. Tenas, formé au Barça, rêve de rejouer dans son pays. L’opportunité semble proche. Pour le moment, les deux clubs n’ont pas encore trouvé un accord définitif. Les pourparlers se poursuivent donc.