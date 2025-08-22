Mercato FC Nantes : Un prétendant lâche Abline !

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita voulait toucher le jackpot pour son attaquant français Matthis Abline. Un club de Ligue 1 a lâché. L’affaire s’éteint.

Mercato FC Nantes : Un prétendant renonce à Abline

Le Paris FC cherchait un buteur. Geubbels est arrivé pour moins de 9 millions. Mais il fallait un vrai leader offensif. Plusieurs pistes : Lucas Stassin, Georges Mikautadze. Trop compliquées. Restait Matthis Abline, 22 ans, attaquant du FC Nantes. Priorité claire du promu.

Le Paris FC a insisté et a dégaine une offre de 25 millions. Gros pari pour un joueur à 11 buts la saison passée. Nantes a dit non. Refus sec. Découragé, le PFC s’est retiré. L’Equipe l’assure : plus aucun intérêt pour l’ancien Rennais. Ironie du sort, Rennes suit de près son ex-joueur. Mais Waldemar Kita bloque. Il veut 40 millions. Somme jugée élevée.

Wolverhampton s’était positionné. Abline a refusé. L’Angleterre ne l’attire pas. Il préfère rester en Ligue 1. Mais où ? Nantes reste un terrain hostile. Avec Luis Castro, le courant passe mal. L’entraîneur l’a critiqué publiquement après la défaite contre Paris. Mauvais départ. L’attaquant ne veut plus de tension. Il attend une porte de sortie. Dix jours seulement avant la fin du mercato. Le temps file. Nantes campe sur ses positions. Paris s’est retiré. La piste se ferme.