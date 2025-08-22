Mercato OM : Coup de froid pour cette star !

Une cible prioritaire s’éloigne de l’OM. Le prix du joueur grimpe à cause de la rude concurrence et le dossier est sur le point de tomber à l’eau.

Mercato OM : Lille trop gourmand pour Zhegrova

Edon Zhegrova attire les regards. Ailier kosovar de 26 ans, il arrive en fin de contrat dans un an avec Lille. Sa situation semble fragile : six mois sans jouer, un avenir incertain. Normalement, ces éléments devraient faire baisser sa valeur. Mais c’est l’inverse. L’OM et la Juventus Turin se sont placés sur le dossier. Cet intérêt double transforme sa faiblesse en force pour le LOSC.

Marseille le voit comme une priorité. Le club veut compenser le départ annoncé de Jonathan Rowe et renforcer son attaque. La Juventus aussi s’est avancée. Les deux clubs ont obtenu un accord de principe avec le joueur. Mais la concurrence change la donne. Lille garde la main. Et Zhegrova, lui, affiche une préférence : le projet marseillais l’attire.

Olivier Létang, président du LOSC, profite de la situation. Le prix initial était de 15 millions d’euros. Désormais, il demande entre 25 et 30 millions, selon La Gazzetta dello Sport. Une hausse du tarif qui choque Turin, qui juge ces chiffres irréalistes vu l’inactivité et le contrat qui s’achève. À Marseille aussi, l’enthousiasme retombe. Les dirigeants doutent que le transfert se fasse. Le mercato se termine, et l’opération semble s’éloigner.