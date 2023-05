L’ASSE pourrait se séparer de l’un des trois visages de la direction actuelle, cet été. La tendance est évoquée par le média spécialisé Peuple Vert.

Mercato ASSE : Samuel Rustem annoncé sur le départ de Saint-Etienne

En fonction à l’ASSE depuis 2013, Samuel Rustem est annoncé sur le départ à l’issue de la saison actuelle. D’après les informations de la source, son sort serait déjà scellé par la haute direction du club ligérien. « Directeur général adjoint délégué aux activités sportives depuis octobre 2019, Samuel Rustem pourrait voir ses missions à la tête de l’AS Saint-Etienne se terminer en juin prochain ».

Le dirigeant fait partie du triumvirat installé par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux propriétaires de l’ASSE depuis qu’ils ont décidé de se mettre en retrait de la gestion quotidienne de leur club. Les deux autres membres du directoire des Verts sont : Jean-François Soucasse (président exécutif) et Loïc Perrin (Coordinateur sportif).

Samuel Rustem ? c’est 10 ans au service de l’AS Saint-Etienne !

Plus précisément, Samuel Rustem est à l’ASSE cela fait 9 ans 11 mois. Il a gravi tous les échelons au sein de l'organigramme du club ligérien. Avant d’occuper son poste actuel de Directeur Général Adjoint Délégué aux Activités Sportives (depuis octobre 2019), il a été Directeur de l'Organisation et de la Sécurité de juillet 2013 à septembre 2015, puis Directeur des Opérations et Stadium Manager de septembre 2015 à octobre 2019.

Expliquant son rôle dans Le Progrès, Samuel Rustem avait fait savoir qu’il travaille en amont sur le profil des joueurs visés par l'ASSE. « L’humain, c’est mon domaine. Je vérifie différentes choses, on se renseigne au maximum. Est-ce que le joueur a rencontré des problèmes de moralité ? A-t-il fait l’object d'un scandale ? On regarde si le joueur est structuré familialement, s’il peut vriller, ce qui représente bien sûr un risque. ».

Car selon ses précisions : « le club a assez souffert de la venue de joueurs qui n’étaient pas sûrs d’être au bon endroit ». On a vu ce que cela a donné (en début de saison, ndlr). Il fallait vraiment qu’on sente que ce n’était pas des mercenaires, qu’ils étaient là pour le projet sportif, que ce n’était pas juste un projet financier », a expliqué le Directeur Général Adjoint de l'ASSE.