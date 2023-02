ASSE Mercato : Un gros flop de Loïc Perrin démasqué après Pau

Publié par Ange A. le 23 février 2023 à 04:37

Malgré la victoire de l’ ASSE contre Pau, une recrue de Loïc Perrin est encore loin de répondre aux attentes comme l’indique Laurent Hess.

L’AS Saint-Étienne peut encore croire à son maintien en Ligue 2. L’ ASSE est l’une des équipes en forme du championnat depuis trois journées. Les Verts restent sur une série de trois victoires de rang, dont la plus récente sur la pelouse du Nîmes Olympique (1-2). Une performance qui hisse le club ligérien à la 15e place au classement. Seulement, Laurent Hess reste sur sa faim concernant l’une des nombreuses recrues de Loïc Perrin. Le coordinateur sportif stéphanois est allé piocher aux Pays-Bas l’été dernier pour signer Benjamin Bouchouari. Le milieu marocain a été débauché du Roda JC contre 1,1 million d’euros. Présenté comme un crack, le jeune milieu de terrain ne semble pas encore au niveau espéré selon le confrère de But Football.

ASSE Mercato : Laurent Hess attend plus de Bouchouari

Laurent Hess n’est pas emballé par la récente prestation de Benjamin Bouchouari. Le milieu marocain est l’un des titulaires de Laurent Batlles cette saison. Il n’a manqué que deux matchs de Saint-Étienne cette saison pour suspension et compte un but en 20 apparitions. Mais le joueur de 21 ans ne répond pas aux attentes du journaliste. « Benjamin Bouchouar me laisse sur ma faim. Le premier match qu’il fait contre Bastia… Si on nous avait dit 5 mois après il allait faire ce qu’il fait jusque-là, j’aurai été déçu », déplore le confrère sur le plateau de "Club ASSE" sur TL7.

Le chroniqueur ne manque pas de pointer les lacunes du Stéphanois. « Je trouve qu’il n’exploite pas suffisamment ses qualités. Pourtant il la chance d’enchaîner ! Il joue vraiment beaucoup. Il est quasi tout le temps titulaire. Mais ça tricote trop. À chaque fois qu’il touche le ballon, il a besoin de rajouter des touches de balle. Il faut qu’il épure son jeu », souligne-t-il.