Distancé dans la course à la Ligue des Champions, l'AS Monaco pourrait également perdre un joueur prometteur lors du mercato estival.

Mercato AS Monaco : Le Barça revient à la charge pour Vanderson

Cette saison, l’AS Monaco a vécu plusieurs désillusions et les Monégasques ont six points de retard sur la 3e place à 4 journées de la fin du championnat. Les hommes de Philippe Clement n’ont plus leur destin entre leurs mains dans la course à la Ligue des Champions. Un nouvel échec pour se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes pourrait provoquer le départ de plusieurs joueurs importants. Wissam Ben Yedder, Youssouf Fofana et Axel Disasi pourraient quitter la Principauté durant le mercato estival.

En parallèle des départs éventuels des internationaux français, le départ d’un prodige n’est pas à écarter pour l’ASM. Le latéral brésilien Vanderson pourrait également être vendu par l’AS Monaco cet été si les Monégasques ne terminent pas sur le podium. À 21 ans, le défenseur formé au Grêmio fait l’objet de nombreuses convoitises. Vanderson serait suivi par Manchester United et le FC Barcelone depuis plusieurs mois.

Ces derniers jours, le FC Barcelone aurait réactivé la piste menant au latéral de l’AS Monaco. Selon les informations de Sport, Deco qui est pressenti pour devenir le directeur du football au Barça, pourrait jouer un rôle dans le transfert de Vanderson. L’ancien milieu du FC Barcelone souhaiterait recruter le latéral de l’AS Monaco pour renforcer la ligne défensive de l’effectif de Xavi.

Mercato AS Monaco : L’ASM veut confirmer face au LOSC

Après deux revers de suite, l’AS Monaco s’est rassuré le week-end dernier en s’imposant 2 - 1 face à Angers SCO. Ce succès a permis aux hommes de Philippe Clement de conforter leur 4e place en prenant 5 points d’avance sur le LOSC.

À moins d’une semaine du choc face à Lille, la confiance est du côté de l’AS Monaco. Les Dogues se sont inclinés le week-end dernier face au Stade de Reims. Dimanche, l’AS Monaco pourrait frapper un gros coup, en cas de victoire au Stade Louis II les Monégasques prendraient 8 points d’avance sur le LOSC.