Sous la menace d'une lourde suspension, un cadre de l'effectif de l'OM pourra jouer ce dimanche lors de la réception d'Angers SCO.

OM : Dimitri Payet pourra jouer face à Angers

Le week-end dernier, l’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 face au RC Lens dans un choc très important pour la 2e place. Suite à leur défaite, les hommes d’Igor Tudor sont désormais 3e à deux points des Sang et Or à quatre journées de la fin du championnat. Cette rencontre capitale pour la course à la ligue des champions a également été marquée par une altercation entre Dimitri Payet et Yannick Cahuzac. L’international français aurait giflé l’adjoint du RC Lens durant le match et le milieu de l’OM pourrait être suspendu par la LFP.

Néanmoins, le capitaine de l'Olympique de Marseille devrait être disponible pour la réception d’Angers SCO ce week-end au Vélodrome. Selon les informations de l’Equipe, le cas de Dimitri Payet sera examiné le 17 mai ce qui permettra à l’international français de jouer ce dimanche.Cette rencontre de la 35e journée de Ligue pourrait être la dernière de la saison pour Dimitri Payet. Le milieu de 36 ans pourrait être sanctionné de quatre match par la commission de discipline de la LFP suite à son mauvais geste envers Yannick Cahuzac. Un coup dur pour l’OM dans ce sprint final qui ne pourra pas compter sur son numéro 10.

OM : Marseille veut se rassurer au Vélodrome

Ce dimanche, l’OM reçoit la lanterne rouge Angers SCO avec pour objectif de renouer avec la victoire. Les Marseillais doivent vite réagir pour ne pas laisser le RC Lens s’échapper. La 2e place est primordiale pour les Phocéens, en cas d’échec, les plans de Pablo Longoria pour le mercato pourrait être contrarié. Dans le même temps, l’Olympique de Marseille pourrait quasiment assurer sa 3e place en cas de victoire face aux Angevins.

En plus de Dimitri Payet, Igor Tudor pourra compter sur Alexis Sanchez et Vitinha qui sont en forme ces dernières semaines. L’entraîneur de l’OM pourrait choisir de les aligner ensemble à la pointe de l’attaque pour déstabiliser la défense d’Angers SCO.