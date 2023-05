Meilleur pioche de l’ASSE pendant le mercato d’hiver, Niels Nkounkou est l’une des priorités du club cet été. Pour Ma Ligue 2, il dévoile un peu son avenir.

ASSE : Niels Nkounkou à l'aise dans le rôle de piston à Saint-Etienne

Recrue hivernale de l’ASSE, Niels Nkounkou a satisfait les attentes de l’encadrement technique des Verts, mais aussi la direction stéphanoise. Grâce à ses performances, il est sans aucun doute le meilleur renfort de l’AS Saint-Etienne en janvier. Le défenseur prêté par Everton a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 16 matchs disputés de Ligue 2 sous le maillot des Verts. Grâce à son repositionnement comme piston, l’arrière latéral gauche est plus offensif et décisif. Et il avoue qu'il sent plus à l’aise dans ce nouveau rôle. « Je me suis donc retrouvé à occuper tout le couloir (gauche). Je suis très content, car c’est un poste qui me convient très bien […] »

Si Niels Nkounkou a mis tout le monde d’accord sur ses qualités techniques, une question demeure au sujet de son avenir. Son prêt à l’ASSE est accompagné d’une option d’achat estimée à 2 M€, mais il n’y a toujours pas de certitude sur le club où il va évoluer la saison prochaine. Laurent Batlles et les dirigeants des Verts souhaitent transférer définitivement le défenseur de 22 ans, mais ils n’ont pas encore d’accord avec les Toffees.

Mercato ASSE : Niels Nkounkou aimerait se fixer durablement dans un projet

Le joueur concerné est donc dans le flou, et il assure que cette situation est inconfortable ! Alors qu’il veut désormais se lier un club plus durablement. « Besoin de stabilisé ? Clairement », a répondu Nkounkou. J’aimerais me fixer dans un projet, ne plus me retrouver dans l’incertitude tous le étés, sans savoir où je vais faire la saison. Ce n’est pas toujours facile à vivre […]. J’aimerais trouver de la stabilité quelque part. Ces dernières années, j’ai beaucoup bougé, je me suis un peu éparpillé. Et maintenant, j’ai envie de me poser. Changer de club joue forcément sur ma tête. »

Cette déclaration du N°27 ressemble à une pression sur l’ASSE, pour inviter le club à boucler rapidement son transfert. Ce qui éviter à Niels Nkounkou le stress lié au long mercato estival.