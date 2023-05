Poussé vers la sortie par les supporters du PSG, Neymar Jr serait en train de préparer son départ de la capitale française lors du prochain mercato estival.

Sérieusement échaudé par la manifestation des supporters à son domicile pour lui demander de quitter le club cet été, Neymar Jr ne serait plus opposé à un départ du Paris Saint-Germain. Et selon les renseignements recueillis par RMC Sport, la volonté du club de la capitale serait effectivement de trouver un nouveau club à Neymar, dont le contrat court jusqu’en juin 2027. Toutefois, l’obstacle principal à la réalisation de cette opération resterait le salaire de l’attaquant de 31 ans. Pour autant, la star brésilienne et les siens s’activeraient déjà pour son prochain déménagement.

Mercato PSG : Des intermédiaires travailleraient sur le départ de Neymar Jr

En effet, le journaliste Fabrice Hawkins assure que Neymar Jr aurait demandé à des intermédiaires de sonder les clubs afin de lui trouver un nouveau point de chute cet été. L’option d’un prêt avec option d’achat serait également envisagée par l’international brésilien. « Trouver un club qui pourra s’aligner sur les émoluments XXL du Ney ne sera pas chose aisée. Surtout si la formation en question doit en plus s’acquitter d’une indemnité de transfert. C’est l’une des principales difficultés de l’équation. Des premiers contacts ont été noués par certains intermédiaires pour un mouvement de Neymar. Il est question d’un prêt avec option d’achat », explique le journaliste de RMC Sport.

Toujours selon la même source, « Newcastle et Chelsea sont souvent cités, mais pour le moment rien ne dit qu’ils vont se positionner de manière concrète. Tout comme rien ne dit, même si les volontés semblent converger, que Neymar ne sera plus Parisien au 1er septembre. » Arrivé en grande pompe à l’été 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, l’ancien milieu offensif du Barça et coéquipier de Lionel Messi et Kylian Mbappé pourrait donc quitter le PSG sous forme de prêt avec option d’achat.