Mercato ASSE : Lens crée une énorme polémique à Sainté

La rumeur enfle et met le feu aux réseaux : Lucas Stassin, joyau de l’ASSE, serait dans le viseur du RC Lens. Entre indices douteux, supporters en ébullition et un mercato déjà explosif, les Verts tremblent à l’idée de perdre leur buteur.

Mercato ASSE : Stassin, la pépite qui affole le marché

Arrivé l’été dernier contre un chèque de 10 millions d’euros, Lucas Stassin n’a pas mis longtemps à justifier son prix. Vif, efficace et déjà décisif sous le maillot stéphanois, le Belge de 20 ans s’est imposé comme l’un des rares rayons de soleil dans une saison qui s’est terminée sur une relégation douloureuse en Ligue 2. Un paradoxe cruel : tandis que son club plonge, sa valeur grimpe en flèche, flirtant aujourd’hui avec les 20 millions d’euros.

Forcément, ce profil attire les regards. De France comme de l’étranger, les clubs se bousculent pour tenter leur chance. Mais les dirigeants de l’ASSE, désormais épaulés par un investisseur solide, répètent à qui veut l’entendre : Stassin n’est pas à vendre. Pas question de céder leur pépite, symbole d’un avenir qu’ils espèrent plus radieux.

Lens souffle le chaud et le froid avec une vidéo mystérieuse

Et pourtant… Depuis quelques jours, un vent de panique souffle sur le Forez. Tout est parti d’une vidéo de présentation du nouveau Lensois, Mamadou Sangaré, réalisée façon Simpsons. Rien de bien inquiétant, sauf que des supporters à l’œil aiguisé y ont décelé des indices troublants.

Sur un panneau, on peut lire : « chasse au neuf est ouverte ». Trop facile ? Certains internautes ont rapidement décodé le message : « chASSE au NEUF est ouVERTE ». Une référence directe à Saint-Etienne et à son numéro 9 ? Pour couronner le tout, une silhouette ressemblant étrangement à Stassin apparaît brièvement, habillée aux couleurs des Sang et Or.

Délire collectif ou véritable teasing ? L’affaire divise. Mais une certitude demeure : la rumeur a déjà embrasé les réseaux et électrisé un mercato qui n’avait pas besoin de ça pour être incandescent.