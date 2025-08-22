Mercato Stade Rennais : Un nouveau buteur prêt à débarquer

Le Stade Rennais tient enfin son nouvel avant-centre ! Après le départ d’Arnaud Kalimuendo pour Nottingham Forest, les Bretons ont trouvé son successeur en la personne du Danois Conrad Harder, en provenance du Sporting CP.

Mercato Stade Rennais : Un vide laissé par Kalimuendo

Il fallait agir vite. Le transfert d’Arnaud Kalimuendo vers Nottingham Forest contre 30 millions d’euros avait laissé un trou béant en attaque. Le Stade Rennais, fidèle à son ambition européenne, ne pouvait se permettre de s’avancer dans la saison sans un véritable numéro neuf.

Les pistes n’ont pas manqué : Louis Munteanu (Cluj), Brian Brobbey (Ajax), voire même un retour de Matthis Abline, prêté à Nantes. Mais très vite, les Bretons se sont heurtés aux réalités du marché. Le dossier Estéban Lepaul, le buteur du SCO Angers, a longtemps semblé tenir la corde.

Neuf buts en Ligue 1 et une progression constante avaient séduit Loïc Désiré. Problème : les 20 millions réclamés par Angers paraissaient excessifs aux yeux des dirigeants rennais. Le club a alors jeté son dévolu sur une autre piste, plus ambitieuse encore.

Conrad Harder, la nouvelle arme offensive du SRFC

C’est au Portugal que le Stade Rennais a trouvé son bonheur. Conrad Harder, 20 ans, a été la doublure de Viktor Gyökeres au Sporting CP la saison passée. Malgré ce statut secondaire, le Danois a affiché des statistiques solides : 11 buts et 7 passes décisives en 47 rencontres.

Signe d’une maturité précoce, il n’a pas hésité à choisir Rennes plutôt que l’AC Milan, convaincu que la Ligue 1 lui offrirait davantage de temps de jeu pour progresser. L’affaire semblait d’abord compromise, une première offre ayant été repoussée par les Portugais. Mais Rennes est revenu avec une proposition supérieure à 20 millions d’euros, de quoi faire céder le Sporting.

L’international danois (1 sélection) est donc attendu en Bretagne dans les prochains jours. Avec son profil de buteur mobile et ses qualités de finisseur, Harder pourrait rapidement faire oublier Kalimuendo et incarner la nouvelle arme offensive des Rouge et Noir.