Mercato OM : Rabiot viré, Marseille déjà en pleine galère

Adrien Rabiot, censé incarner le renouveau du milieu de l’OM, quitte déjà le navire phocéen dans des circonstances explosives. Marseille, déjà sous pression en ce mercato, se retrouve face à un casse-tête monumental.

Mercato OM : Rabiot, l’explosion de trop

Il devait être la pièce maîtresse de l’entrejeu marseillais. Finalement, Adrien Rabiot aura laissé davantage de coups d’éclat que de magie sur la pelouse. Vendredi dernier, à Rennes, son sang n’a fait qu’un tour : une violente altercation avec Jonathan Rowe, sous les yeux médusés du staff, a scellé son sort.

Expulsion immédiate du groupe, mise à l’écart définitive et transfert annoncé dans la foulée : l’OM a choisi la sanction radicale. Un choix qui fait déjà débat. Titi parisien formé au PSG, Rabiot n’aura pas tenu une saison complète sous le maillot olympien.

Ironie du sort, ce transfert qui devait incarner une revanche sur son passé parisien s’achève dans le chaos. Marseille, qui voulait de la stabilité, récolte une tempête.

« Remplacer Rabiot ? Impossible »

Pour Pierre Ménès, l’OM vient de se tirer une balle dans le pied. « Quel joueur du niveau de Rabiot va avoir l’OM maintenant ? Personne », lâche-t-il sans détour. À dix jours de la clôture du mercato, la marge de manœuvre est mince, et les opportunités de recruter un milieu de cette envergure quasi inexistantes.

Au-delà du talent, c’est le symbole qui s’effondre : Marseille perd un leader potentiel et s’enfonce dans une crise qu’elle s’est elle-même créée. La direction, en voulant montrer son autorité, risque bien d’avoir fragilisé l’équilibre d’un groupe déjà instable.

Une décision trop radicale ?

Sur sa chaîne Pierrot Le Foot, l’ex-consultant de Canal+ a pris la parole. Pour lui, cette exclusion n’était pas inévitable. « Cette bagarre aurait pu être gérée différemment, plutôt que de prendre des décisions aussi radicales », regrette-t-il.

Car si la discipline est indispensable, fallait-il sacrifier l’un des rares joueurs capables de hausser le niveau collectif ? La question reste entière. Une certitude en revanche : l’OM s’est plongé dans une galère XXL. Et le timing, en plein mercato, est catastrophique.