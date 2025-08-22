Mercato PSG : Un départ et une recrue surprise en coulisses

Alors que l’horloge tourne et que le mercato vit ses derniers jours, le PSG se retrouve face à un dilemme épineux. Entre opportunités à saisir et risques à éviter, le club de la capitale joue une partie serrée où chaque décision peut tout changer.

Mercato PSG : Beraldo, la cible inattendue de l’Olympiakos

Le mercato parisien semblait calme… jusqu’à ce que l’Olympiakos surgisse. Le club grec, à la recherche d’un défenseur central, s’est penché sur le jeune Beraldo selon PSG Inside Actus. Arrivé l’été dernier et déjà apprécié pour sa solidité, le Brésilien plaît à Athènes qui imagine un prêt de dernière minute. Les discussions existent et pourraient s’accélérer dans les prochaines heures.

Mais Paris n’entend pas céder facilement. Si Beraldo devait partir, il faudrait impérativement un remplaçant prêt à répondre aux attentes d’un club visant la Ligue des champions. Autant dire que, dans les ultimes instants du mercato, la marge est infime et les options limitées. Luis Campos, maître des équilibres fragiles, sait qu’un mauvais choix pourrait plomber toute la saison.

Un ailier fantôme et une piste au milieu

En parallèle, le PSG continue de scruter le marché pour un ailier, sans grand succès. Les prix sont jugés délirants, la concurrence européenne s’amuse à surenchérir, et les clubs vendeurs verrouillent leurs pépites. Résultat : à l’heure où tout s’emballe, Paris n’a toujours pas trouvé le profil offensif espéré.

La cellule de recrutement n’a toutefois pas baissé les bras. Des émissaires ont récemment fait le voyage au Portugal et maintiennent le contact avec l’Italie. L’idée ? Dégoter une opportunité de dernière minute, voire repositionner les priorités sur un milieu défensif, jugé indispensable pour équilibrer l’effectif. Un numéro 6 solide, capable de soulager Vitinha et Ugarte, reste dans les plans parisiens.

Paris, entre calculs et coup de poker

Le PSG avance donc à tâtons, coincé entre prudence financière et nécessité sportive. S’il devait perdre un élément clé comme Beraldo ou Kang-In Lee, un renfort arriverait automatiquement. En revanche, les joueurs déjà prêtés ou en instance de départ ne seront pas remplacés, signe d’un mercato rationalisé.

Le suspense demeure total. Dans ce dernier virage, Paris peut aussi bien boucler une recrue surprise que terminer sans renfort majeur. Un pari risqué, mais qui colle parfaitement à l’ADN d’un club habitué aux nuits blanches et aux coups de théâtre.