Laurent Batlles n’est pas encore certain de compter sur un joueur important de l’ASSE pour affronter le Stade Lavallois en Mayenne, samedi (19h).

ASSE : Anthony Briançon incertain à Laval

Laurent Batlles a évoqué la situation d’ Anthony Briançon, à deux jours du déplacement de l'ASSE au stade Francis Le-Basser à Laval. Le capitaine des Verts a fait son retour à l’entrainement collectif cette semaine, mais il est incertain pour affronter le Stade Lavallois. Une évaluation sur son état physique sera faite, à l’issue de la séance d’entrainement de vendredi, avant de connaitre la décision du staff médical et technique.

« Anthony Briançon a été arrêté pas mal de temps, on va se laisser le temps de faire le dernier entraînement demain », a expliqué l’entraineur de l’AS Saint-Etienne, en conférence de presse d'avant-match, ce jeudi. Pour rappel, le défenseur central avait été victime d’une lésion au mollet début avril. Il a ainsi manqué les 5 derniers matchs de l’ASSE en Ligue 2. Le retour du capitaine à la compétition est vivement espéré par Laurent Batlles, dont l’équipe a concédé 6 buts lors des trois derniers matchs.

ASSE : Ibrahima Wadji et Kader Bamba préservés

Contrairement à Anthony Briançon, encore incertain, Ibrahima Wadji et Kader Bamba sont bel et bien disponible pour le voyage en Mayenne. Ils étaient certes absents à l’entrainement de ce jour, mais il n’y a pas d’inquiétude pour eux. « Ils avaient juste besoin de souffler, rien de grave », a rassuré l’entraineur de l’ASSE. Par contre, les Verts seront encore privés de Gaëtan Charbonnier (toujours en reathlétisation) et Boubacar Fall, mais aussi de Louis Mouton, qui s'est remis à la course cette semaine après sa blessure à la cheville avec la réserve.

Lamine Fomba également n’est pas disponible pour le match de la 35e journée de Ligue 2. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Néanmoins, Laurent Batlles a déjà une solution de rechange dans l’entre-jeu. « Thomas Monconduit va le remplacer. Il va bien ! C’est du poste pour poste », a-t-il indiqué.