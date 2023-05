Proche de boucler le transfert de Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund, le Real Madrid songerait toujours à Kylian Mbappé du PSG.

Alors que Lionel Messi et Neymar Jr pourraient faire leurs valises cet été, Kylian Mbappé pourrait lui aussi quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Même s’il a prolongé son bail en mai passé, l’attaquant de 24 ans n’est pas à l’abri d’un départ puisque son contrat expire en juin 2024 avec une année supplémentaire en option. S’il ne décide pas d’activer l’année supplémentaire présente contenue dans son engagement actuel, Mbappé pourrait donc décider de partir libre. Pour éviter un tel scénario, le Paris SG pourrait se contraindre à le placer sur le marché cet été. Surtout que le Real Madrid réfléchirait sérieusement à revenir à la charge dans ce dossier.

Mercato PSG : Le Real ne compte pas négocier avec Paris pour Kylian Mbappé

Après avoir échoué de convaincre le Paris Saint-Germain avec un chèque de 200 millions d’euros durant l’été 2021 et l’affront de l’année dernière avec la prolongation surprise de l’international français, Florentino Pérez, le président des Merengues n’aurait pas du tout abandonné l’idée d’avoir Kylian Mbappé dans la Maison-Blanche. Ce jeudi, le Daily Telegraph assure que « le Real Madrid cherchera à exploiter l'incertitude qui règne au Paris Saint-Germain cet été et explorera la possibilité d'un transfert record de Kylian Mbappé, parallèlement à la poursuite de Jude Bellingham », précisant toutefois que le Qatar serait déterminé à l'idée de conserver et de construire autour de son meilleur joueur la saison prochaine.

Cependant, Josep Pedrerol, le célèbre présentateur de l’émission espagnole El Chiringuito et proche de Florentino Pérez, a rapidement démenti l’information du média britannique, expliquant au passage que le président madrilène ne serait point ouvert à une négociation avec son homologue parisien concernant un éventuel transfert du protégé de Christophe Galtier. Sauf énorme revirement de situation, le Champion du monde 2018 devrait donc aller jusqu’au bout de son engagement avec le PSG avant d’envisager une arrivée libre au Real Madrid, soit à l’été 2024.