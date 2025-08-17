Mercato OM : Grosse alerte dans le dossier Edon Zhegrova !

L’OM, désireux d’attirer Edon Zhegrova dans son effectif au cours de ce mercato, a de quoi se faire du souci. Un obstacle administratif et l’arrivée d’un cador italien viennent sérieusement compliquer l’affaire.

Mercato OM : Edon Zhegrova, un dossier attractif… mais bloqué

L’OM avance dans son mercato, mais celui-ci ressemble de plus en plus à un marathon semé d’embûches. Sur le plan défensif, le recrutement de Joel Ordonez est en bonne voie. Le joueur est même séduit par le projet marseillais. Mais en attaque, le dossier Edon Zhegrova, pourtant prioritaire, se grippe.

Le problème principal ? L’absence de place pour un joueur extra-communautaire dans l’effectif marseillais. Un détail administratif qui devient un véritable caillou dans la chaussure olympienne. L’ailier kosovar, en fin de contrat en 2025 et désireux de signer à Marseille, se heurte à cette réalité réglementaire.

La Juventus se mêle au jeu : danger imminent

Comme souvent dans les grands feuilletons du mercato, une menace venue d’Italie surgit sans prévenir. Selon Fabrizio Romano, la Juventus Turin s’est désormais positionnée sur Zhegrova, attirée par son profil explosif. Avec le départ de Timothy Weah à Marseille, le club piémontais cherche à combler ce vide à droite.

Pour l’instant, la Vieille Dame n’a fait que prendre des renseignements, mais tout laisse penser qu’une offensive pourrait arriver très vite. Ce simple intérêt suffit à mettre la pression sur les dirigeants marseillais, désormais menacés de se faire doubler dans un dossier jugé stratégique.

Lille ferme la porte… pour l’instant

Côté LOSC, le président Olivier Létang campe sur sa position : pas question de laisser partir Zhegrova à un an de la fin de son contrat. Officiellement du moins. Car en coulisses, la situation est plus floue : prolonger ou vendre dès cet été ? Voilà le dilemme qui se profile dans le Nord.

L’OM n’a donc pas le choix : accélérer ou abandonner. Car entre la concurrence italienne et l’impasse administrative, le temps joue contre les Phocéens. Et dans ce mercato, chaque minute perdue peut coûter très cher.