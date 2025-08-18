ASSE : Un mercato qui change déjà tout pour les Verts ?

Portée par des recrues déjà décisives, l’ASSE semble métamorphosée en ce début de saison. La victoire éclatante contre Rodez (4-0) confirme les promesses d’un mercato pleinement réussi.

ASSE : Des recrues qui frappent fort d’entrée

La soirée face à Rodez a viré à la démonstration. Joshua Duffus, titularisé pour la première fois, a frappé le premier. Mahmoud Jaber, arrivé cet été lui aussi, l’a imité quelques minutes plus tard. Avec la confirmation d’Irvin Cardona, buteur et définitivement acheté pour 2,5 M€, le message est limpide : le recrutement des Verts porte dès maintenant ses fruits.

Après une dernière saison cauchemardesque en L1, Sainté semble avoir remis le curseur au bon endroit. Le nul à Laval (3-3) avait laissé un goût amer, mais ce 4-0 à Geoffroy-Guichard a ravivé l’enthousiasme du peuple vert.

Cardona savoure, l’esprit revanchard est là

Au coup de sifflet final, Irvin Cardona ne cachait pas son soulagement : “Une saison qui se lance bien à domicile, on est parti avec des regrets à Laval… Un esprit revanchard, on avait beaucoup de nouveaux joueurs, il faut que la mayonnaise prenne.” Une déclaration honnête, qui en dit long sur l’état d’esprit retrouvé au sein du vestiaire.

Cet équilibre nouveau repose aussi sur une osmose à construire, mais les fondations semblent solides. La confiance collective, elle, ne demande qu’à grandir : le public l’a senti, les joueurs aussi.

Davitashvili, la cerise sur le gâteau

Comme pour parachever la fête, Zuriko Davitashvili a inscrit le dernier but au terme d’une action collective splendide. Qu’il reste impliqué malgré ses envies d’ailleurs est une autre bonne nouvelle pour Eirik Horneland et son staff. Garder le Géorgien motivé pourrait s’avérer aussi important que les nouvelles signatures.

Si tout n’est pas parfait, l’ASSE a clairement retrouvé son allant. Le mercato semble déjà validé, et une phrase résonne dans le Forez : “Pourvu que ça dure.”