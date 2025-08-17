FC Nantes : Message choc des ultras contre Al-Khelaïfi

La Brigade Loire n’a pas mâché ses mots lors de FC Nantes – PSG. À la mi-temps, une banderole très virulente a visé Nasser Al-Khelaïfi et le PSG, pour dénoncer des dérives du football moderne.

FC Nantes : Une banderole qui claque comme un tacle

À La Beaujoire, les ultras nantais ont frappé fort : « Magouilles politico/financières, médias soumis, footix, décérébrés : félicitations, vous êtes les nouveaux Marseillais ! », peut-on lire sur une banderole. Une formule acide adressée clairement au PSG et à son président, accusés de pervertir l’essence du football. Une attaque frontale, sans filtre, qui a fait réagir tout le stade.

Magouilles politico/financieres, médias soumis, footix décérébrés, felicitations vous êtes les nouveaux marseillais ! 🤪 #FCNPSG @FCNantes pic.twitter.com/3GRRxgC1JK — Jean Rioufol (@JeanRioufol) August 17, 2025

La Brigade Loire assume son style provocateur. Connue pour ses positions radicales, elle dénonce ici une « mascarade médiatique » autour du club parisien. C’est une tradition à Nantes : rappeler que le foot ne se résume pas aux millions.

Une colère populaire contre « les dérives »

Pour les ultras nantais, le message est limpide : ils refusent ce qu’ils appellent les « magouilles politico/financières » du PSG. Nasser Al-Khelaïfi est accusé de représenter un football business déconnecté des valeurs populaires. Une déclaration choc qui trouve un écho dans les tribunes.

La Beaujoire a applaudi cette prise de position. Comme une résistance symbolique face au rouleau compresseur parisien. À Nantes, on préfère le cœur au porte-monnaie, et la banderole de ce soir restera dans les annales du FCN.