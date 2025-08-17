ASSE : Ces nouvelles qui mettent le Forez en ébullition

A l’ASSE, une semaine intense et euphorique secoue le Forez entre mercato ambitieux, jeunes pépites promises à un bel avenir et large succès à domicile. Le Chaudron est en fusion, les supporters rêvent déjà de Ligue 1.

ASSE : Joshua Duffus, la recrue qui électrise le Chaudron

L’arrivée du jeune attaquant anglais Joshua Duffus a mis tout le Forez en émoi. Avec un contrat jusqu’en 2029, l’ancien joueur de Brighton incarne la nouvelle ère offensive voulue par le club. À seulement 20 ans, il débarque avec des ambitions claires : devenir un maillon fort du retour des Verts en Ligue 1.

Lire aussi : ASSE : Horneland s’incline devant la masterclass de Jaber

À voir

Mercato PSG: Luis Enrique un sacré coup au milieu de terrain

Sa vitesse, son agressivité et sa maturité séduisent déjà les supporters. Symboliquement, Duffus porte le numéro 17, promesse d’un avenir radieux sous les ordres d’Eirik Horneland. Une recrue qui apporte fraîcheur et confiance à tout un vestiaire. Il a d’ailleurs débloqué son compteur lors de la victoire 4-0 assurée face à Rodez.

Horneland parie sur la jeunesse à Saint-Etienne

L’entraîneur stéphanois mise gros sur deux visages encore méconnus : Strahinja Stojkovic et Lassana Traoré. Le Norvégien voit en eux des profils bruts, à façonner patiemment au sein du projet vert. Leur potentiel physique impressionne, mais le coach rappelle qu’il faudra du temps pour les intégrer pleinement.

Lire aussi : ASSE : Moueffek s’enflamme après le carton de Saint-Étienne

Cette politique d’équilibre entre centre de formation et recrutements ciblés est saluée par les observateurs. L’AS Saint-Etienne prépare son futur avec méthode, et le public du Forez pourrait bientôt découvrir de nouveaux talents explosifs.

Pierre Ekwah : officialisé, mais toujours absent

La levée de l’option d’achat de Pierre Ekwah aurait dû être une excellente nouvelle… mais elle se transforme en casse-tête. Le Franco-ghanéen n’a pas rejoint le groupe et refuserait de se rendre à Saint-Étienne pour l’instant. Flou total autour de ce dossier sensible.

À voir

Mercato OM : Grosse alerte dans le dossier Edon Zhegrova !

Lire aussi : ASSE : La grosse annonce de Maxime Bernauer

Si la direction reste calme, les supporters commencent à s’impatienter. Une résolution rapide est nécessaire pour ne pas perturber une dynamique collective enthousiasmante.

Festival offensif contre Rodez : l’ASSE régale Geoffroy-Guichard

Explosion de joie dans le Chaudron ! Les Stéphanois ont offert un récital à leur public en écrasant Rodez 4-0. Duffus, Jaber, Cardona et Davitashvili ont laissé parler leur talent dans une soirée de feu. Un match plein, maîtrisé de bout en bout. Ce succès cinglant vient effacer le nul frustrant de Laval. Avec plus de 33 000 supporters en liesse, Saint-Etienne lance parfaitement sa saison à domicile. Le Forez revit… et ne compte plus redescendre de son nuage.