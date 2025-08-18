Ligue 1 : L’OM encore loin d’inquiéter le PSG

La Ligue 1 reprend, mais le suspense semble déjà s’évaporer. Pour l’OM, le PSG reste hors de portée. Malgré les ambitions déclarées de quelques rivaux, l’Olympique de Marseille est encore loin de faire trembler le champion en titre.

Le PSG, toujours seul au sommet

La saison débute à peine que les observateurs affichent déjà leur verdict : le PSG est intouchable. Luis Enrique dispose d’un effectif étoffé, habitué à la pression, capable de gérer championnats et coupes. Même Adrien Rabiot, pourtant optimiste, a reconnu : « Tout est possible », laissant entendre que c’était peut-être l’année ou jamais pour bousculer Paris. Mais entre rêve et réalité, il y a un monde.

Paris n’a pas seulement les stars ; il a la profondeur de banc et un budget astronomique. « Il faudrait encore que les autres soient plus forts », résume Le Parisien, qui rappelle que même avec les ambitions de Monaco ou de Marseille, personne ne semble capable d’égaler la régularité exhibée par le PSG ces dernières années.

L’OM veut y croire… mais la marche est trop haute

Du côté de Marseille, les espoirs existent, surtout après un mercato prometteur. Mais un premier faux pas à Rennes et un calendrier infernal avec la Ligue des champions laissent présager des lendemains compliqués. « L’OM n’est pas assez armé pour empêcher Paris de ronronner », juge cruellement Le Parisien.

Les Marseillais auront besoin d’un effectif de 16 joueurs de niveau équivalent pour mener de front Ligue 1 et C1. Une condition que ne remplissent pas encore les hommes de Jean-Louis Gasset. Et si les supporters veulent encore croire au titre, Paris, lui, avance sans trembler. Pour l’heure, l’écart ressemble à un gouffre.