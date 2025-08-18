Mercato PSG : Un indésirable quitte le Paris SG !

Le PSG poursuit son opération dégraissage sur ce mercato avec un nouveau départ officialisé. Nordi Mukiele fait officiellement ses adieux au Paris Saint-Germain pour rejoindre Sunderland, promu en Premier League.

Mercato PSG : Nordi Mukiele, un transfert sans surprise

Ce dimanche, le PSG a confirmé le transfert définitif de Nordi Mukiele vers Sunderland pour environ 12 millions d’euros. Arrivé en 2022, le défenseur n’était plus dans les plans parisiens. En Angleterre, il signe pour quatre saisons avec enthousiasme.

Mukiele n’a pas caché son excitation : « J’adore le football et j’aime donner tout ce que j’ai aux gens qui me donnent de l’amour en retour. Je connais l’histoire de Sunderland donc je n’ai pas mis longtemps à prendre ma décision. C’était un peu rapide, mais j’adore ce sport et donc j’adore les défis », a-t-il indiqué.

Nordi Mukiele rejoint le club de Sunderland AFC dans le cadre d’un transfert définitif.



Le Paris Saint-Germain remercie Nordi Mukiele et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2025

Un passage discret au Paris SG

Avec seulement 45 matches disputés sous le maillot parisien, dont 7 en Ligue des champions, Mukiele n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à Paris. Prêté au Bayer Leverkusen la saison dernière, il savait que son avenir ne passerait plus par le Parc des Princes. Sa polyvalence n’a pas suffi pour convaincre Luis Enrique de le conserver.

À 27 ans, il tourne ainsi la page française pour se réinventer au nord de l’Angleterre. Les Black Cats font un mercato ambitieux, mêlant jeunesse et expérience. Nordi Mukiele devient leur 12e recrue, aux côtés de Xhaka ou Reinildo Mandava. Le club, fraîchement promu, affiche clairement ses ambitions.

Le Français conclut avec un message fort : « Je vais essayer de tout donner pour ce club, dès mon arrivée ». Une promesse qui fera frissonner les supporters britanniques. Le PSG, de son côté, se déleste d’un élément peu utilisé… et encaisse un petit bénéfice.