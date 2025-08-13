Mercato PSG : Donnarumma viré, son agent détruit le Paris !

Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG se précise. Écarté par Luis Enrique, le portier italien a vu son agent, Enzo Raiola, lancer une attaque frontale contre la direction parisienne, tout en dénonçant un “manque de respect flagrant”.

Mercato PSG : Un divorce brutal entre Donnarumma et Paris SG

Le 12 août restera comme un tournant dans l’histoire récente du Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma, mis à l’écart et remplacé par Lucas Chevalier pour la Supercoupe d’Europe, prépare son départ. Selon L’Équipe, un accord a été trouvé avec Manchester City. Le PSG réclame entre 20 et 30 millions d’euros, une somme qui illustre l’urgence du dossier.

Lire aussi : Mercato : Gianluigi Donnarumma annonce son départ du PSG !

À voir

Mercato FC Nantes : Le FCN s’offre un nouvel attaquant !

En marge de cette annonce, Enzo Raiola a exprimé sa colère sur Sky Sport Italia : « Le garçon est vraiment dégoûté pour ce qui s’est passé. Ces dix derniers jours risquent d’effacer quatre années passées ici. Je suis choqué par ce manque de respect, c’est un château qui s’est effondré », a-t-il confié.

“Le PSG a changé les règles du jeu”

Pour l’agent, la direction parisienne est coupable d’un revirement incompréhensible. « Le PSG avait formulé des demandes différentes. Finalement, nous avons accepté une offre inférieure à son salaire actuel, car Gigio souhaitait rester. Ils ont ensuite changé les règles du jeu », accuse-t-il. Raiola affirme que tout semblait sur de bons rails avant la finale de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs.

Lire aussi : Mercato PSG : Donnarumma, le vestiaire prend position !

« Ce qui s’est passé ces dix derniers jours était inattendu », poursuit-il, évoquant même de possibles recours juridiques. Si la direction est pointée du doigt, Luis Enrique n’est pas épargné. « C’est étrange qu’en un mois, l’entraîneur ait changé d’avis sur Gigio en tant que joueur », regrette Raiola. L’Espagnol, adepte des gardiens à l’aise au pied, n’a jamais fait mystère de ses réserves sur l’Italien, malgré ses performances européennes remarquées.

À voir

Mercato : 8M€ ! Le Stade Rennais grille l’OGC Nice

Lire aussi : Mercato PSG: Accord entre Gianluigi Donnarumma et Man City ?

Pour Raiola, ce choix est une trahison : « Dégager Gigio après tout ce qu’il a fait pour le club, c’est un manque de respect flagrant que j’évaluerai avec mes avocats ». Un tacle qui illustre la fracture désormais irréversible entre le clan Donnarumma et Paris. Manchester City apparaît comme la destination la plus probable. Raiola se veut prudent mais glisse : « Peut-être que seule la Premier League peut satisfaire les exigences financières exagérées du club. »