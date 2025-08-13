Mercato OM : Mason Greenwood à Al-Nassr ? C’est confirmé

À quelques jours de la clôture du mercato, le nom de Mason Greenwood agite l’actualité marseillaise. L’attaquant anglais suscite l’intérêt concret d’Al-Nassr, mais l’OM ne compte pas brader sa pépite.

Mercato OM : Un intérêt saoudien bien réel pour Greenwood

L’hypothèse d’un départ de Mason Greenwood de l’Olympique de Marseille a refait surface avec insistance. Auteur d’une saison pleine, l’Anglais de 23 ans attire les convoitises, notamment celle d’Al-Nassr, club phare de la Saudi Pro League. Invité sur DAZN, Fabrizio Romano a confirmé cette piste :

« C’est vrai que Al-Nassr aimerait recruter Mason Greenwood. Mais la probabilité que cette opération aboutisse est de 10%. Le prix demandé par Marseille est inaccessible, même pour Al-Nassr », a déclaré le journaliste italien, en précisant que l’OM a fixé un tarif jugé exorbitant.

Un joueur clé pour De Zerbi

L’OM, conscient de la valeur sportive de son numéro 10, n’a aucune intention de s’en séparer à la légère. l’ancien mancunien est devenu l’un des piliers du projet de Roberto De Zerbi, qui ne cache pas son attachement pour l’ancien Mancunien. « Il est considéré comme un joueur essentiel dans le projet de Roberto De Zerbi », a insisté Fabrizio Romano.

Pour le club phocéen, céder son attaquant à ce stade du mercato serait un risque sportif majeur. Si l’intérêt saoudien est confirmé, il se heurte pour l’instant à un mur financier. Affaire à suivre, mais l’OM garde la main.