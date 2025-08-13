Mercato : 8M€ ! Le Stade Rennais grille l’OGC Nice

Le Stade Rennais va dégoûter l’OGC Nice dans la course à la signature d’une cible à 8 millions d’euros. Annoncé proche des Aiglons, Mahdi Camara, milieu de terrain du Stade Brestois, serait sur le point de rejoindre le SRFC.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC chipe Mahdi Camara à l’OGC Nice

Pendant plusieurs semaines, l’OGC Nice tenait la corde pour s’offrir Mahdi Camara. Priorité de Franck Haise, le milieu de 27 ans semblait promis à l’Allianz Riviera. Mais le Stade Rennais est venu bouleverser le scénario. Selon RMC Sport, le club breton a trouvé un accord de quatre ans avec le joueur et négocie une indemnité de transfert avoisinant les huit millions d’euros.

Formé à Saint-Étienne, arrivé à Brest en 2022, Camara s’est imposé comme une valeur sûre de la Ligue 1. Son profil complet, alliant volume de jeu et impact physique, en fait une recrue stratégique pour Rennes, engagé dans un projet ambitieux sous la houlette d’Habib Beye.

Le discours décisif d’Habib Beye

Si Nice avait une longueur d’avance, Rennes a su renverser la situation grâce à l’implication de son entraîneur. « Habib Beye a été très convaincant dans ses échanges avec Mahdi Camara », rapporte RMC Sport. L’ancien capitaine de l’ASSE a été séduit par la vision de jeu et la place centrale que lui réserve le technicien dans son dispositif.

Le Stade Rennais, habitué à jouer les premiers rôles en Ligue 1, offre également des perspectives sportives solides. Un environnement qui a fini de convaincre Camara de rester en Bretagne… mais en changeant de camp. Son arrivée devrait être officialisée dans les prochains jours.