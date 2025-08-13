Mercato OM : Il claque la porte de Marseille et l’assume

Parti de l’OM pour le Stade Rennais, Quentin Merlin ne regrette rien. L’ancien latéral gauche de l’Olympique de Marseille revendique un choix mûrement réfléchi, porté par l’ambition et la volonté d’avoir un rôle central.

Mercato OM : Un départ surprise vers un concurrent ambitieux

Très actif sur le marché estival, l’Olympique de Marseille a vu filer plusieurs cadres, dont Quentin Merlin. Arrivé en janvier 2024, l’international Espoirs français bénéficiait pourtant d’un temps de jeu conséquent. Mais le défenseur a choisi de s’engager avec le Stade Rennais, un concurrent direct en Ligue 1.

« Le Stade Rennais est un club ambitieux, attractif. J’ai beaucoup discuté avec le directeur sportif, le président et le coach. Pour la suite de ma carrière, c’était important d’avoir des responsabilités plus importantes », explique-t-il. Pour lui, ce nouveau défi représente un pas en avant, malgré le prestige de l’OM.

Une décision assumée, loin des polémiques

Ancien joueur du FC Nantes, Merlin savait que son transfert vers Rennes pourrait surprendre. Mais il balaie toute notion de polémique. « Pour moi, après l’OM, ce n’est pas du tout une régression. C’est un choix de carrière pour aller plus loin, m’aguerrir, apprendre beaucoup de choses. C’est un choix évident », affirme-t-il.

Déterminé à s’imposer, il se fixe un objectif clair : marcher dans les pas d’Adrien Truffert, voire le surpasser. « J’espère faire la même chose qu’Adrien Truffert, voire plus », lance-t-il. Un message limpide à ses nouveaux supporters et une réponse assumée à ceux qui doutaient de son choix.