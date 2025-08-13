Mercato ASSE : La signature d’un gardien presque bouclée

L’ASSE n’en a pas encore fini avec le mercato et s’assure de se renforcer à tous les postes clés de son effectif. Le club stéphanois se rapproche désormais d’un accord pour prolonger Gautier Larsonneur.

Mercato ASSE : Larsonneur bientôt prolongé à Saint-Etienne

Arrivé le 6 janvier 2023 en provenance du Stade Brestois contre 2 M€, Gautier Larsonneur s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du dispositif stéphanois. Capitaine et dernier rempart fiable, il entame la dernière année de son contrat, qui court jusqu’au 30 juin 2026. Selon Peuple Vert, le gardien de 28 ans devrait prolonger son engagement avec les Verts.

Un choix stratégique pour le club, désireux de s’appuyer sur son expérience et sa régularité. Les discussions entre ses représentants et la direction des Verts seraient bien avancées. Un nouveau bail permettrait d’écarter le risque d’un départ libre, un scénario que les dirigeants veulent éviter à tout prix.

Prolonger Larsonneur, c’est garantir stabilité et leadership dans un secteur où la confiance est cruciale. L’officialisation pourrait intervenir rapidement, pour confirmer ainsi l’attachement du natif de Saint-Renan aux couleurs vertes.