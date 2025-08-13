Mercato FC Nantes : Le FCN s’offre un nouvel attaquant !

Le FC Nantes est sur le point de renforcer son secteur offensif pour la nouvelle saison en Ligue 1. Le FCN va accueillir en prêt Mayckel Lahdo, après un feuilleton marqué par des incertitudes médicales.

Mercato FC Nantes : Mayckel Lahdo, un dossier long à se dénouer

Arrivé à Nantes dès le 7 août, Mayckel Lahdo a dû patienter avant de parapher son contrat. La raison ? Des examens médicaux plus poussés que prévu, en raison d’un historique de blessures préoccupant. Le FC Nantes a dû prendre le temps nécessaire pour s’assurer qu’il pouvait répondre aux exigences du haut niveau.

Ce retard a été accentué par le manque de praticiens disponibles en Loire-Atlantique au moment des tests. Finalement, le verdict est tombé : le joueur de 22 ans, prêté par l’AZ Alkmaar, est apte et prêt à relever le défi en Ligue 1.

Une recrue stratégique pour remplacer Moses Simon

Avec Lahdo, le FC Nantes tient sa huitième recrue estivale et comble un vide laissé par le départ de Moses Simon au Paris FC. L’ailier droit suédois, international espoir (7 sélections, 2 buts), possède un profil percutant capable d’apporter de la profondeur et de la vitesse sur le flanc droit.

Formé à l’Hammarby IF, il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues avec l’AZ la saison dernière. Il a cumulé 1 602 minutes de jeu en affrontant notamment Tottenham en huitièmes de finale de Ligue Europa. Cependant, ses 33 matches manqués en deux ans rappellent qu’il devra préserver son intégrité physique pour s’imposer durablement.

Avec ce renfort, Nantes espère dynamiser son animation offensive. Reste à savoir si Mayckel Lahdo saura faire oublier Moses Simon et devenir l’une des révélations de la saison sur les bords de l’Erdre.