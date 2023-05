Alors que Pierre Aristouy ne devrait pas rester sur le banc à l'issue de la saison, Waldemar Kita drague une icône de Ligue 1.

Pierre Aristouy, quatre matchs et puis s'en va ?

Nommé entraîneur par intérim mardi dernier pour succéder à Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy a dirigé ses premières séances d'entraînements cette semaine, imposant immédiatement sa méthode auprès de son nouveau groupe, avec la fervente ambition d'aller chercher le maintien à l'issue de la saison. D'après les premiers échos à propos du travail effectué par l'ancien entraîneur des U19 nantais, les joueurs du FCN sont en totale adéquation avec l'intensité mise par leur nouvel entraîneur.

À deux jours du déplacement à Toulouse, les signaux sont plutôt positifs, et Pierre Aristouy aura l'occasion ce vendredi d'en dire un peu plus sur l'état d'esprit qui règne au sein du vestiaire nantais, puisqu'il sera présent devant la presse à 15h. En ce qui concerne son futur, le voir prolonger l'aventure sur le banc du FC Nantes après les quatre derniers matchs de championnat est peu probable, d'autant plus que Waldemar Kita travaille déjà sur le dossier de son successeur ces derniers jours.

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita en contact avec Claude Puel

Visiblement, Waldemar Kita n'a pas de temps à perdre. Quelques jours seulement après avoir nommé Pierre Aristouy en tant qu'entraîneur du FCN, le président nantais serait d'ores et déjà entré en contact avec une icône de Ligue 1. En effet, selon les informations révélées par Mohamed Toubache-Ter, le dirigeant de 70 ans aurait pris contact avec un certain Claude Puel ces dernières heures.

Ancien entraîneur de l'ASSE, l'OGC Nice ou encore l'Olympique Lyonnais, Claude Puel fait partie des coachs les plus expérimentés de Ligue 1, et son profil colle parfaitement à ce que recherche Waldemar Kita. Reste à savoir si les deux hommes parviendront à trouver un accord dans les prochains jours.