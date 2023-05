Xavi et la direction du Barça ne sont pas intéressés par le milieu de Wolverhampton Ruben Neves. Les dirigeants barcelonais ont d'autres cibles.

Mercato FC Barcelone : Pas d'échange prévu avec Ansu Fati

Si son nom a été beaucoup associé au FC Barcelone récemment, Ruben Neves ne devrait pas rejoindre la Catalogne. D'après les informations de Mundo Deportivo, Xavi n'est pas du tout intéressé par le milieu portugais.

La rumeur viendrait du fait que l'agent du joueur Jorge Mendes essaye de négocier un accord pour le joueur de Wolverhampton, dans un éventuel échange avec Ansu Fati et quelques millions d'euros en plus.

Le Barça aurait en réalité un accord verbal au cas où Ruben Neves viendrait à signer au club, mais les dirigeants blaugrana ne souhaitent pas entendre parler d'un échange avec l'attaquant espagnol. Le nom de Neves a été proposé plusieurs fois aux Barcelonais

Xavi ne veut pas de Ruben Neves

Au-delà d'un éventuel échange, Xavi n'est pas du tout intéressé par Ruben Neves. Le quotidien espagnol précise que l'entraîneur aussi bien que les dirigeants Jordi Cruyff et Mateu Alemany ne veulent pas de lui et estiment qu'il ne correspond pas au profil qu'ils recherchent. Ils ont été très clairs à ce sujet et insistent auprès de Jorge Mendes comme quoi un accord n'aura probablement jamais lieu.

Personne au FC Barcelone ne recommande la venue du milieu de terrain portugais, qui n'améliorerait pas la qualité de l'équipe. La raison de cette réticence vient du fait que Ruben Neves n'est pas un pur numéro 6. Il évolue dans un double pivot et a besoin d'être accompagné par un autre joueur, alors que le Barça cherche un profil capable de remplacer Sergio Busquets.

En fin de contrat, le mythique milieu longiligne du Barça quittera le club cet été. Pour le remplacer, Xavi souhaiterait plutôt recruter Martin Zubimendi de la Real Sociedad, ou encore Sofyan Amrabat de la Fiorentina.