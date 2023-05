Le mercato estival est proche et les rumeurs de transfert concernant Neymar Jr vont bon train. La star brésilienne du PSG intéresse le FC Barcelone, mais Liverpool, Chelsea et Manchester United pourraient l'arracher au nez du club espagnol.

En effet, depuis plusieurs semaines, il revient que le Barça cherche à récupérer Neymar Jr. Le club catalan souhaiterait faire revenir son ancien joueur, parti en 2017 pour Paris contre un transfert record de 222 millions d'euros. Les dirigeants catalans travailleraient sur une offre de 100 millions d'euros à transmettre à la direction parisienne cet été.

Mercato PSG : Neymar au Barça où en Premier League ?

De son côté, Neymar ne serait pas opposé à l'idée d'un retour au FC Barcelone. Il aurait même confié à ses proches qu'il ne se sentait pas pleinement épanoui au PSG et qu'il préférait retourner dans son ancien club. Avec la récente manifestation des supporters parisiens devant son domicile pour demander son départ, son cœur ne serait plus au Parc des Princes. Parlant du club Blaugrana, le joueur brésilien est resté en bons termes avec les joueurs et le staff technique. Il pourrait donc retrouver avec plaisir le club où il a remporté de nombreux titres.

Seulement, sur le rapport de l'offre et la demande, le FC Barcelone pourrait mordre la poussière dans le dossier. Plusieurs clubs de football de haut niveau en Europe s'intéressent au brésilien. Trois de ces clubs sont des mastodontes de Premier League à savoir Manchester United, Liverpool FC et Chelsea. Et le journaliste espagnol Fabrizio Romano pense que le coéquipier de Kylian Mbappé et de Lionel Messi a plus de chances de rejoindre un de ces 3 clubs que le club catalan.

Dans sa vidéo YouTube consacrée au sujet, Fabrizio affirme qu'il est : "certain que pour l'instant la direction du Paris Saint-Germain ne ferme pas complètement les portes pour un éventuel départ de Neymar. Ce cas de figure est même en discussion pour la première fois depuis sa signature au Paris SG. Il y a une vraie chance qu'il quitte le club cet été. Où va-t-il jouer ? Rien n'est moins sûr et rien ne sera décidé cette semaine ni la prochaine. Il faudra du temps avant que Neymar puisse éventuellement rejoindre un autre club. La Premier League semble une solution possible parce que Neymar représente une réelle opportunité pour certains clubs britanniques".

Liverpool, Chelsea et Manchester United en embuscade

La transaction avec le Barça est donc loin d'être finalisée, d'autant plus que le PSG ne serait pas disposé à laisser partir Neymar pour un montant trop éloigné de celui qu'il a payé pour le recruter. Avec les problèmes d'argent de l'équipe catalane, il devient risqué de miser sur son retour malgré la concurrence. L'attaquant formé au FC Santos est sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2025, un point non négligeable dans le dossier.

Malgré ces obstacles, les négociations entre le Paris Saint-Germain et le Barça vont se poursuivre, selon des sources en Espagne. Si la transaction aboutissait, cela pourrait avoir un impact important sur le mercato estival du club parisien. Le PSG devrait recruter un joueur de top niveau pour remplacer son Sud-Américain et son regard est pour cela dirigé vers Naples où Victor Osimhen le séduit.

En conclusion, le brésilien devrait animer l'actualité mercato PSG de cet été pour son éventuel retour au FC Barcelone ou pour son transfert vers Chelsea, Manchester United ou Liverpool.