Battu à Laval, l'ASSE manque l'occasion de conforter sa place dans le top 10 de la Ligue 2. Découvrez la réaction de Laurent Batlles.

Ils n'auront pas réussi « l'exploit ». Oui, on peut parler d'exploit quand on sait que les joueurs de l'AS Saint-Étienne n'ont jamais gagné sur la pelouse de Laval en Ligue 2. Samedi, le club forézien avait l'opportunité de faire taire les statistiques. Malheureusement, les Tango ont rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un penalty de Simon Elisor (1-0, 31' sp).

Pourtant, les occasions sont largement en faveur des Verts lors de la première période. Mais la tête mal ajustée de Niels Nkounkou (5'), combinée à la maladresse d'Ibrahima Wadji qui a trouvé le poteau (24'), ont amené les visiteurs à être punis. Malgré cela, Dylan Chambost est parvenu à égaliser juste avant la mi-temps d'une belle frappe du gauche (1-1, 38'). Tout était à refaire pour des Lavallois menacés d'une relégation en National... et tout a été refait. En seconde période, Antonin Bobichon redonne l'avantage aux siens sur un centre-tir dévié par Thomas Monconduit (2-1, 50').

Laurent Batlles : « On aurait dû tuer ce match »

Le deuxième but du Stade Lavallois sera cette fois suffisant pour donner la victoire au club mayennais. Les Verts pourront regretter de nouvelles situations créées en seconde période, avec un Ibrahima Wadji passé totalement à côté de son match. Ce succès est précieux pour les locaux puisqu'il leur permet de sortir de la zone rouge (15ème), avec au moins 2 points d'avance sur le premier relégable. Ils n'en auront plus qu'un si le FC Annecy glane au moins un point contre Le Havre lundi.

Du côté de l'ASSE, c'est la soupe à la grimace. Bien qu'ayant toujours une avance confortable sur la zone rouge (8 points) à 3 journées de la fin, les hommes de Laurent Batlles manquent l'opportunité de conserver leur place dans le top 10 de la Ligue 2 (11ème). « J'avais dit que ça allait être compliqué ici. Bastia et Sochaux sont venus perdre sur ce terrain. On aurait dû tuer ce match bien plus tôt. Je n'ai pas envie de finir le championnat avec le manque d’intensité et de justesse que j’ai vu ce soir à certains moments » a déploré le coach ligérien face à la presse après le match. Prochain rendez-vous pour les Verts : la réception de Quevilly-Rouen (8ème), qui devrait entériner leur maintien en seconde division.