En fin de contrat à l'issue de la saison, José Fonte ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Il prie son président, Olivier Létang de faire son choix.

José Fonte sera-t-il un joueur du LOSC la saison prochaine ? Tous les supporters du club se posent la question, alors que le joueur a évoqué ses craintes dans un entretien pour La Voix du Nord. À 39 ans, le défenseur central espère poursuivre l'aventure malgré une fin de carrière qui devrait se dessiner en 2024. « Je pense que je peux encore jouer une saison à ce niveau. Je ne veux pas avoir de regrets. Beaucoup de joueurs m’ont dit de ne pas arrêter. Ils m’ont parlé de leur expérience » a-t-il expliqué.

Toujours indispensable à Lille depuis son arrivée en 2018, l'international portugais (50 sélections) a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues lors de l'exercice en cours. Un bilan très correct qui a sans doute pesé dans la balance au moment de son choix de continuer dans le Nord. Également champion de France lors de la saison 2020-2021 avec le club, José Fonte espère donc finir en beauté. Il a ainsi mis la pression à ses dirigeants.

José Fonte s'exprime sur son avenir au LOSC

Après 5 saisons quasiment pleines au LOSC, José Fonte a ainsi envoyé un message à Olivier Létang, le président du club nordiste. « Je ne sais pas si le LOSC a envie de continuer avec moi. Même s’il y a des matchs où je n’ai pas été magnifique, j’ai la conscience tranquille, car j’ai tout donné pour ce club et je veux continuer à le faire. Si le président et le coach le veulent aussi, je suis ouvert à la discussion. On va attendre les prochains jours » a-t-il lancé.

Titulaire à 21 reprises sur les 28 matchs qu'il a disputés en Ligue 1 cette saison, José Fonte a contribué à maintenir le LOSC en cinquième position. Le club dirigé par Paulo Fonseca compte 3 points d'avance sur Rennes (6ème) et Lyon (7ème), avant d'aborder la 35ème journée. Le taulier de 39 ans aurait pourtant pu réaliser un meilleur bilan défensif. Lorsqu'il était titulaire dans l'élite, Fonte a vu le LOSC encaisser 31 buts sur les 41 au total. Les Dogues possèdent par ailleurs la septième meilleure défense du championnat. Reste à savoir ce que la direction va décider pour son avenir.