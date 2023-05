Un attaquant en souffrance au PSG affole pour autant l’Europe. Plusieurs offres seraient déjà arrivées sur les bureaux de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

En attendant la levée de son option d’achat obligatoire pour devenir définitivement un joueur du Paris Saint-Germain contre un chèque de 35 millions d’euros, Hugo Ekitike pourrait déjà changer d’air lors du prochain mercato estival. En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano annonce ce dimanche que l’Eintracht Francfort, déjà cité ces derniers temps, se serait déjà rapproché de la direction sportive du PSG pour prendre la température concernant l’ancien attaquant du Stade de Reims.

Mais le club allemand n’est pas seul sur les traces de l’international espoir français puisque d’autres formations seraient aussi venues aux renseignements pour Hugo Ekitike. Auteur d’une saison bien terne avec 4 buts et 4 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 20 ans n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif du Paris SG. Pour autant, Luis Campos n’aurait aucune intention de se séparer de lui dès cet été.

Mercato PSG : Luis Campos croit en Hugo Ekitike

Avec les probables départs de Lionel Messi et Neymar Jr cet été, le Paris Saint-Germain va devoir renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Camps et les dirigeants du club de la capitale française ne compteraient pas écouter les offres pour Hugo Ekitike. En effet, selon Fabrizio Romano, le Paris SG n'aurait pas écouté la moindre offre concernant Ekitike et n'aurait aucunement l'intention de négocier un transfert pour le natif de Reims. Le journaliste italien indique que le joueur devrait avoir une deuxième chance de faire ses preuves au PSG la saison prochaine aux côtés de Kylian Mbappé.