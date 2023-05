Après avoir refusé de jouer dimanche après-midi face à Toulouse, l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed va être sanctionné par le FC Nantes.

Toulouse-FC Nantes : Le FCN a tenu bon malgré les différentes polémiques

Entre Mostafa Mohamed qui n'a pas voulu disputer la rencontre, le report du coup d'envoi, et la bagarre à l'hôtel du FCN, tout était réuni pour assister à un nouveau fiasco des Canaris sur la pelouse du Stadium. Finalement, en ayant fait preuve de courage et de solidarité, le FC Nantes est parvenu à ramener un point crucial dans la course au maintien.

Dans un match dominé par le Téfécé, les Canaris ont réalisé une grande prestation défensive, en réussissant à ne pas prendre de but, chose qui n'était plus arrivée depuis le 12 février dernier en championnat. Au classement, les hommes de Pierre Aristouy reviennent à un petit point de l'AJ Auxerre, qui occupe la 16e place. La semaine prochaine, le FCN reçoit Montpellier à la Beaujoire, tandis que l'AJA accueillera le PSG. Peut-être une belle opportunité pour sortir de la zone rouge côté nantais.

Une sanction financière pour Mostafa Mohamed

D'après les informations révélées par Ouest-France, le FC Nantes a l'intention de sanctionner Mostafa Mohamed après que ce dernier ait refusé de disputer la rencontre à Toulouse dimanche après-midi. Toutefois, la source indique que cette sanction sera financière, et non sportive. De ce fait, l'attaquant égyptien pourra être aligné le week-end prochain à l'occasion de la réception du Montpellier HSC à la Beaujoire.

Une bonne nouvelle pour Pierre Aristouy, qui aura besoin d'un groupe au complet pour espérer arracher le maintien en fin de saison. Pour rappel, après cette rencontre face au MHSC, les Nantais se déplaceront à Lille, avant de finir la saison à la maison, avec un match face à Angers le 3 juin prochain.