Nouvel entraineur du FC Nantes, Pierre Aristouy aurait pris une première grande décision avant le match contre Toulouse FC, dimanche (15h).

FC Nantes : Samuel Moutoussamy capitaine du FCN à Toulouse ?

Promu coach principal du FC Nantes, cette semaine, en remplacement d’Antoine Kombouaré, limogé, Pierre Aristouy va diriger son premier match en Ligue 1 ce dimanche. Il sera sur le banc de touche des Canaris face à Toulouse FC, au Stadium, lors de la 35e journée du championnat. Un gros défi attend le technicien de 43 ans qui va découvrir le haut niveau. En plus, le nouvel entraineur du FCN est sous pression, car l’équipe dont il a hérité est 17e et relégable en Ligue 2 avant d'affronter un adversaire qui l’a humilié (5-1) en finale de la coupe de France, il y a deux semaines.

Cependant, Pierre Aristouy n’a aucune appréhension. Il veut « créer une énergie commune pour s’en sortir », comme il l’a confié en conférence de presse d’avant match, vendredi. Il devrait même créer un électrochoc chez le Canaris pour les réveiller. Selon les informations de L’Equipe, le successeur d’Antoine Kombouaré pourrait désigner Samuel Moutoussamy comme capitaine, à la place d’un Alban Lafont décevant lors des derniers matchs du FC Nantes.

La présence du milieu de terrain de 26 ans aux côtés de Pierre Aristouy face aux médias est-elle un signe ? « Je suis venu en en conférence de presse avec Samuel Moutoussamy parce que c'est le joueur que je connais depuis le plus longtemps. Je l'avais avec moi en N3 lorsque je suis revenu à Nantes (en 2017) […]. Il y a une valeur symbolique », a répondu le coach. « L’autre raison, c'est qu'il incarne, à travers son état d'esprit, ce que j'attends de tous les joueurs », a poursuivi Pierre Aristouy. Il faut noter que les Nantais (32 points) sont à la lutte avec l'AJ Auxerre (34 points), le Stade Brestois et le RC Strasbourg (35 points chacun), dans la course pour le maintien dans l'élite.