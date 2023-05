Après une nouvelle saison ratée, le PSG s’apprête à connaître de profonds changements au sein de son effectif. Un symbole du club pourrait changer d’air.

Alors que Lionel Messi, dont le contrat expire le 30 juin prochain, se dirige tout droit vers un départ au terme de la saison, que Neymar Jr est finalement d’accord pour un transfert, une autre star des Rouge et Bleu pourrait elle aussi faire ses valises lors du mercato estival à venir. Désireux de recomposer son milieu de terrain pour la saison prochaine, le Champion de France en titre serait ainsi disposé à laisser filer un historique du club. Et les raisons de cette décision radicales sont désormais connues.

Mercato PSG : Marco Verratti placé sur la liste des départs

Malgré une prolongation signée en décembre passé et le liant au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, Marco Verratti n'est plus considéré comme un intouchable au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Recruté à l’été 2012 en provenance de Delfino Pescara contre un chèque de 12 millions d’euros, Marco Verratti, longtemps adulé par le public du Parc des Princes, a été pris à partie par les Ultras lors de leur manifestation devant le siège du Paris Saint-Germain, au même titre que Lionel Messi et Neymar Jr.

Dans son édition du jour, Le Parisien confirme que le milieu de terrain de 30 ans ne fait pas partie des plans du PSG pour la saison. Aussi, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auraient pris la résolution de le placer sur la liste des départs pour cet été. Le quotidien régional explique que la direction parisienne ne veut plus de joueurs à l’hygiène de vie négligée, et celle de Verratti est « à l’opposé de celle requise pour un sportif de haut niveau. »

De retour après la Coupe du monde 2022 à laquelle il n’a pas participé avec l’Italie, le coéquipier de Kylian Mbappé est revenu avec des kilos en trop, ce qui n’aurait pas vraiment été apprécié dans le vestiaire. Estimé à 50 millions d’euros par Transfermarkt, Marco Verratti aurait déjà été approché par Al-Hilal, qui veut aussi attiré Lionel Messi, avec une offre comprenant un salaire de 60 millions d’euros annuels. En Italie, l’Inter Milan, la Juventus Turin et l’AC Milan seraient également intéressés.