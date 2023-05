Le PSG ne retiendra pas Neymar, qui est lui aussi d’accord pour changer d’air, lors du prochain mercato estival. Un prix serait déjà fixé.

Après le rassemblement de certains supporters devant son domicile à Bougival pour lui demander de s’en aller, Neymar aurait confié à ses proches qu’il ne compte plus rester au Paris Saint-Germain. Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2027, l’attaquant de 31 ans serait désormais prêt à quitter les rangs du Paris SG lors du prochain mercato estival.

D’après les informations du quotidien Le Parisien, l’hygiène de vie de Neymar est jugée « à l’opposé de celle requise pour un sportif de haut niveau » par le club de la capitale française. Comme lors du dernier mercato estival, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone serait placé sur la liste des départs par le PSG. Pour autant, les Rouge et Bleu entendent bien tirer un joli chèque de cette affaire.

Mercato PSG : Neymar vendu pour 80 millions d'euros ?

Arrivé en fanfare en août 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, Neymar n’a pas su être le messie que le Paris Saint-Germain attendait pour remporter sa première Ligue des Champions. Entre ses blessures à répétition et ses nombreuses absences, le coéquipier de Kylian Mbappé n’a jamais fait une saison pleine avec les Rouge et Bleu. Sérieusement touché par les derniers évènements, l’enfant de Mogi das Cruzes ne veut plus rester en Ligue 1.

D’accord pour le laisser partir, le Paris Saint-Germain réclamerait tout de même une enveloppe de 80 millions d’euros, à en croire les renseignements obtenus par Le Parisien. Toujours selon la même source francilienne, les décideurs parisiens et le clan Neymar étudieraient en ce moment la meilleure offre possible, soit un prêt avec option d’achat ou un transfert sec. En cas de prêt, le club parisien serait disposé à payer une partie de son salaire. À l’instar de Lionel Messi et Marco Verratti, Neymar pourrait donc lui aussi faire ses valises cet été.