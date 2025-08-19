FC Nantes : Clash musclé entre Matthis Abline et Luis Castro

Ambiance électrique au FC Nantes ! Après la défaite contre le PSG, Matthis Abline a été vivement recadré par Luis Castro devant tout le vestiaire. Une scène tendue qui pourrait bien précipiter le départ du jeune attaquant.

FC Nantes : Un débrief public qui fait trembler le vestiaire

Dimanche soir, dans l’intimité du vestiaire du FC Nantes, Luis Castro a posé le décor : images du match, voix ferme, tension palpable. Pendant plus de dix minutes, le technicien portugais a passé au crible l’entrée en jeu de Matthis Abline contre le PSG. Face au groupe, il a souligné, action par action, les erreurs de son numéro 10, en insistant notamment sur son manque de rigueur défensive, coupable selon lui d’avoir laissé trop d’espaces aux Parisiens.

Lire aussi : Mercato FC Nantes: Mathis Abline au Paris FC ? Castro gronde

Ce recadrage spectaculaire a sidéré les joueurs présents. RMC Sport évoque une scène quasi pédagogique, mais avec les décibels d’un professeur excédé. Castro voulait frapper fort, quitte à froisser l’égo d’un joueur qui ne cache plus son envie de partir. Message reçu cinq sur cinq.

Abline, vers un divorce inévitable au FCN ?

Arrivé à l’été 2024 contre 10 millions d’euros, Matthis Abline pensait franchir un cap à Nantes. Mais entre performances mitigées et envies d’ailleurs, le courant ne passe plus. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international Espoirs souhaite faire ses valises. Problème : la direction nantaise réclame 40 millions d’euros. Aucun club ne s’est encore aligné.

À voir

OM Mercato : Les tarifs de Rabiot et Rowe sont fixés

Lire aussi : FC Nantes : Un nouveau prétendant débarque pour Abline !

Le débriefing musclé de Castro pourrait bien être la goutte de trop. Certains au club parlent déjà d’une rupture consommée entre les deux hommes. Difficile d’imaginer Abline continuer l’aventure sous les ordres d’un coach avec qui le dialogue semble cassé. En Loire-Atlantique, la tension est à son comble… et le mercato n’a pas fini de faire parler.