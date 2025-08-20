Mercato PSG : Un indésirable prêt à prendre la porte

Au PSG, la purge se poursuit sur ce mercato estival, en attendant peut-être de nouvelles signatures. Ecarté des projets du club depuis plusieurs années, Renato Sanches est sur le point de s’offrir un nouveau challenge loin de la Ligue 1.

Mercato PSG : Renato Sanches prêt à rebondir en Grèce

Renato Sanches est tout proche de rejoindre le Panathinaïkos, où il devrait retrouver Rui Vitória, l’un des rares entraîneurs à avoir véritablement cru en lui. Le joueur de 27 ans est attendu en prêt, un deal qui satisfait autant le PSG que le club athénien. L’ancien prodige du Benfica espère y retrouver du temps de jeu et un peu de confiance.

Annoncé un temps en Turquie, plus précisément à Trabzonspor, Renato a finalement choisi Athènes. Un choix de cœur et de raison pour un joueur dont les blessures ont terni l’éclat initial. Au Panathinaïkos, il s’apprête à débarquer dans un championnat moins exposé, mais idéal pour se reconstruire.

Le Paris SG va tourner la page

À Paris, personne n’est vraiment surpris. Depuis son arrivée, Renato Sanches aura passé plus de temps à l’infirmerie qu’à briller au milieu de terrain. Son prêt raté à Benfica la saison passée a fini de convaincre les dirigeants : il fallait s’en séparer.

Ce départ représente une bouffée d’air frais pour un PSG en quête de clarté dans son effectif. Et si, finalement, ce prêt en Grèce devenait le premier jour du Renato Sanches « version 2.0 » ?