OM Mercato : Les tarifs de Rabiot et Rowe sont fixés

L’OM a fixé le prix d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, deux joueurs dont le club a décidé de se séparer à la suite de leur altercation repréhensible à Rennes.

L’OM punit sévèrement Rabiot et Rowe en les mettant en vente

L’OM a frappé fort pour punir Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui se sont engueulé dans le vestiaire à l’issue du match perdu par les Phocéens face au Stade Rennais à Rennes, lors de la 1re journée du championnat. Le comportement des deux joueurs a été sévèrement puni par la Direction de Marseille. Elle les a mis immédiatement sur le marché des transferts, à une douzaine de jours de la fermeture du mercato d’été.

« L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi », a fait savoir le club olympien dans son communiqué officiel.

Mercato : L’OM réclame 20 M€ pour Jonathan Rowe et 15 M€ Adrien Rabiot

L’OM a même fixé les indemnités de transfert du milieu de terrain français et de l’attaquant britannique. Selon les informations de Foot Mercato, elle est de 20 millions d’euros pour Jonathan Rowe, 15 millions pour Adrien Rabiot.

Le premier est évalué à 12 millions d’euros, mais il possède encore 4 ans de contrat, soit jusqu’en juin 2029. Quant au deuxième, il est dans sa dernière année de contrat et sa valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros par Transfermarkt.