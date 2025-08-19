OM : Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Marseille !

Alors que l’OM est déjà en pleine tourmente extra-sportive, le club phocéen voit un nouveau nuage s’abattre sur son horizon. Cette fois, c’est Facundo Medina qui vient rallonger la liste des inquiétudes médicales.

OM : Facundo Medina, un coup dur au mauvais moment

En pleine tempête médiatique après l’affaire Rabiot/Rowe, l’Olympique de Marseille espérait au moins un peu de sérénité sur le terrain. Peine perdue. Ce mardi midi, Facundo Medina a écourté la séance d’entraînement après avoir reçu un coup à la cheville, selon Le Phocéen. L’Argentin, suspendu lors de la première journée, était attendu comme le messie pour renforcer une défense déjà fébrile.

Conduit immédiatement vers un centre médical pour des examens de contrôle, Medina n’a pris aucun risque. Sa présence ce samedi face au Paris FC reste incertaine, même si les premières informations laissent penser qu’il ne s’agirait que d’un simple coup. Soulagement relatif dans un contexte déjà inflammable.

Paris FC en ligne de mire : incertitude totale à Marseille

Suspendu lors du premier match, Medina devait effectuer son grand retour ce week-end au Vélodrome. Son impact physique et sa hargne en duel manquent cruellement à une charnière expérimentale où Kondogbia a dû dépanner. Autant dire que les supporters retiennent leur souffle.

Le staff olympien se donne encore quelques jours pour évaluer l’évolution de sa cheville. Un bilan médical est attendu d’ici vendredi. S’il devait déclarer forfait, ce serait un coup de massue supplémentaire pour Roberto De Zerbi, déjà sur tous les fronts. Car à Marseille, les problèmes viennent rarement seuls.