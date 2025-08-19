PSG: Le clan Achraf Hakimi fait une importante mise au point

Alors que la bataille pour le Ballon d’Or 2025 fait rage en ce moment, le clan Achraf Hakimi a tenu à mettre les choses au clair concernant la rivalité supposée avec Ousmane Dembélé, l’attaquant du PSG. Explications.

PSG : Achraf Hakimi lance la bataille avec Ousmane Dembélé

Il y a quelques jours, dans un entretien accordé à Canal+, Achraf Hakimi a publiquement affiché sa candidature pour le Ballon d’Or 2025. « Quand les gens me mettent dans le débat du Ballon d’Or, c’est un rêve auquel je n’aurai jamais pensé. Si j’ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi. Après la saison historique que j’ai faite, et il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en 1/4 de finale, 1/2 finale et finale de Ligue des Champions et en tant que défenseur c’est encore plus difficile.

Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu alors que je joue derrière dans une ligne de quatre et je dois d’abord penser à défendre. Les statistiques que j’ai eues cette année ne sont pas normales pour un défenseur. Et quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu’un attaquant », avait notamment déclaré Achraf Hakimi.

Une sortie médiatique qui a soulevé une énorme polémique, d’aucun y voyant la preuve de supposées tensions avec Ousmane Dembélé, annoncé comme le grand favori pour succéder à Pedri, l’international espagnol de Manchester City.

L’agent de Hakimi calme le jeu avec Achraf Hakimi

Pour beaucoup d’observateurs, Achraf Hakimi visait indirectement Ousmane Dembélé, désigné par le PSG comme la figure la plus légitime pour briguer le Ballon d’Or. L’attaquant de 28 ans, performant dans les grands rendez-vous, bénéficie d’un relais important au sein de la direction du Paris Saint-Germain. Cependant, cette hiérarchie interne n’a pas plu à Hakimi, qui estime que ses propres accomplissements méritent autant de reconnaissance.

Et face aux critiques à l’endroit de l’international marocain, son agent Alejandro Camano est monté au créneau pour apporter des précisions. Profitant d’une interview accordée à Winwin, il n’a pas mâché ses mots pour rétablir la vérité et mis en lumière l’excellent parcours de son poulain.

« Les six dernières saisons d’Hakimi ont toutes prouvé qu’il était un joueur décisif, remportant des titres collectifs au plus haut niveau avec le Real Madrid, Dortmund, l’Inter et maintenant le PSG. Il incarne l’évolution du jeu offensif moderne, où un joueur de couloir – défensif par position, mais offensif par nature – a donné plus de puissance au jeu des équipes pour lesquelles il a joué, y compris sa sélection nationale. À mon avis, il est le meilleur joueur du monde à son poste, égalant, et pourquoi pas surpassant, les grands noms historiques », a confié Alejandro Camano.

Alejandro Camano a également évoqué Ousmane Dembélé et Vitinha, eux qui prétendent également au Ballon d’Or : « Pour Hakimi, c’est une fierté de pouvoir partager la chance de remporter ce trophée avec ses partenaires du PSG, dont Ousmane Dembélé. » Un rêve sain entre plusieurs coéquipiers et nullement une question d’égo. Le message est passé. La lutte pour le Ballon d’or devrait se poursuivre jusqu’à la remise du trophée le 22 septembre.