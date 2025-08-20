ASSE : Une excellente nouvelle tombe avant Boulogne !

À l’approche du choc face à Boulogne-sur-Mer, l’ASSE reçoit une très bonne nouvelle. Les hommes d’Eirik Horneland peuvent compter sur un soutien massif en tribunes.

Boulogne-ASSE : Un parcage déjà bouillant

Encore une fois, les supporters stéphanois ont répondu présents. Le parcage visiteurs du stade de la Libération affichera complet à Boulogne, preuve que la passion verte ne faiblit pas malgré les turbulences sportives. Environ 400 irréductibles feront le déplacement, de quoi transformer une tribune nordiste en chaudron miniature. Ce soutien inconditionnel tombe à pic à l’heure d’un déplacement piégeux face à un promu ambitieux.

Les groupes de supporters ont d’ores et déjà tout verrouillé : aucune place ne sera disponible sur la billetterie officielle. Un engouement impressionnant qui devrait galvaniser les joueurs, habitués à sentir ce 12e homme même loin de Geoffroy-Guichard. Une nouvelle qui réchauffe le cœur avant la bataille.

Des tribunes prises d’assaut par les supporters de Saint-Etienne

Au-delà du parcage, d’autres fans des Verts tenteront de se glisser dans les tribunes générales. Avec 3 000 abonnés côté Boulogne et une capacité de 6 000 places, l’enceinte sera pleine à craquer. Autant dire que décrocher un billet relèvera du miracle pour les retardataires stéphanois.

Le stade de la Libération promet une ambiance digne des grands soirs, à guichets fermés, avec une vraie lutte en tribunes. Si Boulogne comptera sur l’engouement de ses supporters, l’ASSE sait qu’elle pourra compter sur sa colonie verte pour répondre, chanter, pousser… bref, jouer son rôle de moteur. De bon augure avant d’aller défier un adversaire revanchard.