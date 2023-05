Neymar Jr n’a plus la tête au PSG. Poussé vers la sortie par les supporters parisiens, l’attaquant brésilien est pressé de changer d’air et ne le cache plus.

Initialement déterminé à honorer son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 juin 2027, Neymar Jr aurait changé d’avis depuis la manifestation de certains supporters parisiens devant sa résidence à Bougival pour lui demander de quitter le club cet été. Sérieusement touché par les injures et les menaces, l’attaquant de 31 ans est désormais d’accord pour changer d’air lors du mercato estival à venir.

D’après les informations du quotidien Le Parisien, les dirigeants du PSG et l’entourage de la star brésilienne chercheraient à l’heure actuelle la bonne offre, soit un prêt avec option ou un transfert sec. Même s’il attend un chèque de 80 millions d’euros pour le transfert de son numéro 10, le club de la capitale française serait également prêt à prendre en compte une partie de son salaire s’il devait partir dans le cadre d’un prêt. Pendant ce temps, Neymar démontre aux Ultras qu’il a bien entendu leur doléance et que lui-même est pressé de quitter les rangs du Paris SG.

Mercato PSG : Neymar est allé fêter le titre de Liga avec le Barça

Alors que son histoire avec le Paris Saint-Germain tire allègrement à sa fin selon plusieurs sources concordantes, Neymar semble pressé de passer à autre chose. Alors que le FC Barcelone vient d’être sacré champion d’Espagne après sa victoire sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (4-2), dimanche soir, le coéquipier de Kylian Mbappé en a profité pour faire le déplacement en Espagne pour aller fêter le titre avec ses anciens partenaires.

Après le match, les joueurs de Xavi Hernandez ont célébré comme il se doit dans une boîte de nuit jusqu’au petit matin de lundi et Neymar était de la partie, selon les images diffusées par le journaliste catalan Gerard Romero. Pour rappel, le protégé de Christophe Galtier était au Parc des Princes samedi soir pour assister à la victoire (5-0) de son club face à l'AC Ajaccio.