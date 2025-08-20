Mercato ASSE : Il craque devant la folie du Chaudron !

Au milieu d’un mercato estival très animé pour l’ASSE, une révélation inattendue sur une signature. Séduit avant même de débarquer dans le Forez, Frédéric Piquionne raconte comment le Chaudron l’a conquis en une soirée magique.

Mercato ASSE : Piquionne, un premier contact… électrique avec Saint-Etienne

Quand Frédéric Piquionne évoque son arrivée à l’ASSE, ses yeux pétillent encore. Ce n’est pas un contrat ni un salaire qui l’ont convaincu, mais une soirée au Chaudron : « En allant voir un match dans le Chaudron, c’était extraordinaire… je vois un truc de dingue ! » confie-t-il, encore émerveillé.

Lire aussi : ASSE : Une excellente nouvelle tombe avant Boulogne !

À voir

ASSE : Une excellente nouvelle tombe avant Boulogne !

À l’époque, Mickaël Citony, ancien coéquipier à Rennes, l’avait chauffé à blanc : va là-bas, tu vas comprendre… Résultat : un but de Stéphane Bridonneau, une tribune en fusion, et la décision était prise. Piquionne tombe littéralement amoureux de Geoffroy-Guichard. Et quand Élie Baup lui promet le rôle de numéro 1 en pointe, le puzzle est complet.

Une équipe de malades et un public incandescent

L’ancien international s’en souvient comme si c’était hier : « On avait une équipe de dingue… Zokora, Diawara, Camara, Janot… ils avaient fait des investissements de ouf ! ». L’ambiance ? Inégalable selon lui, même comparée aux temples anglais : « Oui c’est la plus grosse ambiance que j’ai connue ». Lens ? Fort. Mais Saint-Étienne ? Au-dessus.

Lire aussi : Mercato ASSE : Coup de froid sur le transfert de Bouchouari

Pour Piquionne, l’Angleterre reste certes fervente mais moins démonstrative : « En France, dès que tu n’es pas content, tu manifestes dans la rue ». Et ce volcan vert-grenat, ce Chaudron, l’a porté comme jamais. Sur le terrain, les Verts étouffaient tout le monde, surtout à domicile : « Lyon est venu… ils ont eu grave du mal », lance-t-il avec malice.

Sainté, ses plus belles années

L’ASSE, c’est pour lui plus qu’un club : une famille. La première saison fut un tourbillon de bonheur, sportivement et humainement : « On avait une relation humaine exceptionnelle avec le coach », confie-t-il. Le vestiaire respirait la cohésion, l’envie, la folie collective.

À voir

Mercato PSG : Un indésirable prêt à prendre la porte

Lire aussi : ASSE Mercato : Un détail bloque le départ de Batubinsika

Et même si la deuxième saison fut moins flamboyante, Saint-Étienne reste sa plus belle histoire de footballeur. Piquionne le dit sans détour : « Ce sont les meilleures années de ma carrière ». En pleine période de mercato, ce genre de témoignage rappelle la puissance d’attraction du Chaudron. Certains clubs alignent les zéros. Sainté, lui, aligne les frissons.