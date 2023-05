L’avenir de Laurent Batlles à l’ASSE est évoqué ces derniers jours. Il devrait aller au bout de son contrat, mais il aurait des conditions préalables.

Mercato ASSE : Laurent Batlles ne veut pas revivre une autre saison frustrante

Arrivé à l’ASSE en juin 2022, alors que le club venait d’être relégué en Ligue 2, Laurent Batlles est sous contrat jusqu’en juin 2024. Sa première saison a été très contrastée avec un début catastrophique. Les Verts étaient la lanterne rouge avec seulement 12 points après 17 journées. Mais grâce à un mercato hivernal réussi, l’AS Saint-Etienne a fait une meilleure deuxième partie de saison, marquée par un remontée inespérée au classement. À trois journées de la fin du championnat, les Stéphanois sont quasi assurés du maintien.

Dès lors, ils préparent déjà la saison prochaine. La direction du club réfléchit au mercato estival. Son objectif étant de constituer la meilleure équipe possible pour mieux viser le retour en Ligue 1 en 2023-2024. Laurent Batlles serait intransigeant sur la question du renforcement de son équipe pour jouer la remontée dans l’élite. Évidemment, il ne veut pas revivre la saison frustrante actuelle et sait déjà ce qu’il veut pour atteindre l’objectif de l’ASSE la saison prochaine.

Laurent Batlles exige la prolongation de 4 joueurs en fin de contrat

L’Équipe croit savoir que « le technicien attend sûrement des garanties » dès la fin de l'exercice 2022-2023 avant de se projeter. Plus concrètement, il espère « la levée des options d’achat de Niels Nkounkou et de Mathieu Cafaro, tout comme la volonté du club de conserver Jean-Philippe Krasso et Gaëtan Charbonnier », selon le quotidien sportif. Ce « seraient des signes forts » pour le coach de l’ASSE avant la préparation estivale, comme le souligne la source.

Peuple-Vert estime « les garanties sportives de Laurent Batlles relativement logiques ». Pour éviter toute polémique sur les choix de cet été, le coach des Verts devrait être associé au mercato comme ce fut le cas cette saison, avec Loïc Perrin et Jean-François Soucasse. Mais ce n’est un secret pour personne, le club ligérien n’a pas les moyens pour se renforcer à coût de dizaines de millions. « Les dirigeants devront donc bien viser et apporter de réelles plus-values à leur effectif », indique le média spécialisé.