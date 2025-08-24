Mercato : L’OL veut convaincre la DNCG, 7M€ dans les caisses

À une semaine de la fin du mercato estival, l’OL doit encore trouver 40M€ pour atteindre l’objectif fixé par la DNCG. Une bonne nouvelle à 7M€ vient ainsi de tomber pour le peuple lyonnais. Explications.

Mercato : Accord entre l’OL et Wolfsburg pour Saël Kumbedi

En marge de la victoire de l’OL à domicile contre le FC Metz ce samedi, lors de la deuxième journée de Ligue 1 (3-0), Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif du club rhodanien, a assuré que le mercato des Gones n’était pas encore terminé. Alors que l’Olympique Lyonnais a besoin de liquidités pour se conformer aux exigences de la DNCG, le club français serait sur le point de céder Saël Kumbedi à Wolfsburg, selon les informations du journal L’Équipe.

Barré par la concurrence d’Ainsley Maitland-Niles, qui n’a pas encore reçu d’offre et souhaite rester à Lyon, le latéral droit de 20 ans a ainsi l’occasion de poursuivre sa carrière en Bundesliga, un Championnat adapté à ses qualités de contre-attaquant. Le quotidien sportif explique que beaucoup de formations étrangères se sont renseignées sur l’international français des moins de 21 ans, mais c’est Wolfsburg qui a emporté la mise en obtenant un accord avec la direction de l’OL.

L’OL a accepté cet après-midi une offre de prêt de Wolfsburg à 1M€ pour Saël Kumbedi, assorti d’une OA obligatoire de 6M€ et de 15% sur la plus-value. Le défenseur de 20ans, barré par AMN, a reçu une proposition salariale très intéressante. https://t.co/NUeeMDn7AA — hugo (@hugoguillemet) August 24, 2025

« Après quelques jours de négociations, les dirigeants lyonnais ont accepté ce dimanche après-midi de la part de leurs homologues allemands une offre de prêt payant d’un an, à hauteur de 1M€, assortie d’une option d’achat obligatoire de 6M€ et d’un pourcentage sur une éventuelle plus-value future de 15% », indique le journaliste Hugo Guillemet dans son article.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le défenseur formé au Havre AC devrait percevoir un salaire plus élevé en Allemagne, puisque Wolfsburg lui aurait adressé à Kumbedi une proposition salariale très supérieure à ce qu’il touche à l’Olympique Lyonnais, afin de faire de lui un titulaire. Toutefois, l’affaire ne serait pas encore totalement bouclée, car Saël Kumbedi « réserve pour l’instant sa réponse. Elle devrait intervenir assez rapidement, en début de semaine prochaine », conclut L’Équipe.