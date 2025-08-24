Mercato PSG : Le Paris SG s’active pour un gros départ !

La fin de mercato du PSG s’annonce brûlant, et pas uniquement dans le sens des arrivées. Le Paris SG prépare un tournant majeur avec le départ probable de Presnel Kimpembe, enfant du club et champion du monde 2018. Une page d’histoire est sur le point de se tourner.

Mercato PSG : Kimpembe, la fin d’une ère

Il était le symbole des « Titis parisiens », le roc made in Paris. Mais le conte de fées touche à sa fin. Après une rupture du tendon d’Achille et deux saisons gâchées par les blessures, Presnel Kimpembe n’a jamais retrouvé son statut de taulier. Aligné seulement cinq fois depuis février, il n’est plus qu’une doublure, loin du rôle central qu’il occupait encore en 2020.

Lire aussi : Mercato : Le PSG annonce une décision-choc pour Kimpembe

Luis Enrique, pragmatique, ne l’inclut plus vraiment dans ses plans. Dans un effectif où la concurrence fait rage, le défenseur de 29 ans n’est plus qu’un souvenir de gloire passée. Le PSG, lucide, prépare sa sortie, selon les informations de PSG Inside Actus.

Un mercato qui s’accélère au Paris SG

L’arrivée de Illya Zabarnyi en défense centrale a scellé son sort. En interne, on parle d’un départ « inévitable », mais voulu élégant, presque respectueux pour un joueur qui aura marqué son époque. Les pistes existent : Milan, l’Atlético ou Chelsea ont un temps lorgné sur lui, mais ses blessures freinent l’enthousiasme.

À voir

Mercato : L’OL veut convaincre la DNCG, 7M€ dans les caisses

Lire aussi : Mercato PSG : Une incroyable nouvelle tombe pour Kimpembe !

Reste l’option la plus crédible : le Qatar, terre familière au PSG et tremplin idéal pour relancer sa carrière. Un départ qui, sauf surprise, devrait se conclure dès cet été. Pour Kimpembe, l’heure est venue de tourner la page du Parc des Princes… et d’écrire son dernier virage.