Scruté depuis quelque temps par l'ASSE, Bilal Boutobba ne devrait pas signer avec Saint-Etienne la saison prochaine. Il ne fait pas l'unanimité.

Mercato ASSE : Bilal Boutobba ne devrait pas signer

Libre de tout contrat en fin de saison, le joueur des Chamois Niortais, Bilal Boutobba, intéresse bon nombre de clubs de Ligue 2 et même de Ligue 1. L'ASSE fait partie des équipes intéressées, et suit le joueur depuis quelques mois maintenant. Mais d'après les informations du site spécialisé Peuple-Vert, les Stéphanois peuvent oublier cette piste.

En effet, aucun contact n'aurait été établi entre les représentants du joueur et l'AS Saint-Etienne. Bilal Boutobba ne fait pas l'unanimité au sein de la cellule de recrutement des Verts, alors qu'il a été observé à plusieurs reprises. Des doutes sur sa capacité à performer dans le système mis en place par Laurent Batlles existent. Le joueur formé à l'Olympique de Marseille réalise une saison très intéressante avec son club, déjà condamné à la relégation en National. Dans une équipe à la dérive, Bilal Boutobba est parvenu à inscrire 4 buts et à délivrer 10 passes décisives.

Bilal Boutobba préfère jouer en Ligue 1

Bilal Boutobba ne semble pas forcément très réceptif au projet stéphanois, et aimerait plutôt retrouver la Ligue 1 après une nouvelle saison réussie dans l'échelon inférieur. Selon L'Équipe, Bordeaux et Metz, candidats à la montée, sont très intéressés par le joueur. À 24 ans, le joueur a encore des belles promesses d'avenir et pourrait s'épanouir dans l'élite.

Malgré l'intérêt des Girondins de Bordeaux et du FC Metz, c'est Clermont Foot qui semble être le plus avancé sur le dossier. L'actuel 8e de Ligue 1, qui réussit une très belle saison, espère boucler l'arrivée du gaucher dans les prochaines semaines. Le numéro 10 niortais a en tout cas acté son départ des Chamois, et devrait évoluer en Ligue 1 la saison prochaine.