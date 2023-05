Joueur majeur du FC Barcelone cette saison, Alejandro Balde va prolonger avec le Barça. Le latéral gauche signera un nouveau contrat jusqu'en 2027.

Mercato FC Barcelone : Alejandro Balde s'engage sur la durée

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Les Blaugranas vont enregistrer la prolongation de contrat d'Alejandro Balde. Le jeune latéral gauche réalise une excellente saison avec le Barça, qui vient d'être sacré champion d'Espagne. D'après les informations de Sport, Alejandro Balde va s'engager avec son club formateur jusqu'en 2027.

Les négociations auront été longues entre le jeune joueur et son club. Balde a toujours souhaité continuer l'aventure avec le FC Barcelone. Son précédent contrat courait seulement jusqu'en 2024, et le Barça voulait impérativement prolonger un joueur déjà important de l'équipe. Une clause de libération portée à un milliard d'euros sera ajoutée à son contrat, comme celles qui existent déjà pour Pedri ou encore Ansu Fati.

Le nouveau contrat d'Alejandro Balde sera promulgué une fois que la Liga aura validé le plan de viabilité présenté par le Barça, qui n'a jusqu'alors pas pu enregistrer les nouveaux contrats des joueurs qui ont récemment prolongé.

Un joueur clé pour le futur du Barça

Entré en jeu lors de la première journée de championnat face au Rayo Vallecano, le jeune joueur a rapidement séduit Xavi, qui l'a installé au poste de titulaire pour le reste de la saison. Alejandro Balde est notamment passé devant Jordi Alba et Marcos Alonso dans la hiérarchie des latéraux à gauche, et le Barça compte beaucoup sur lui dans le futur.

Le jeune défenseur a même été convoqué par Luis Enrique pour participer à la Coupe du monde 2022 avec l'Espagne, et ses performances ont impressionné les plus grands clubs européens. Balde a inscrit son premier but avec le Barça lors du dernier match face à l'Espanyol. Avec ce nouveau contrat, le FC Barcelone se protège de potentielles offres de gros clubs européens pour sa pépite.